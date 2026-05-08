賴總統贈勳潘尼亞 感謝力挺台灣國際參與

總統賴清德今天頒贈「采玉大勳章」給巴拉圭總統潘尼亞，賴總統表示，潘尼亞在許多重要國際場合多次為台灣發聲，這份堅定的支持，讓台灣人民深受感動。潘尼亞說，他以無比自豪及激動的心情接受勳章，巴拉圭將繼續擔任台灣最堅實盟友。

賴總統上午以軍禮歡迎友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena Palacios，另譯：貝尼亞），隨後兩人進行雙邊會晤，並見證兩國簽署多項文件；總統並頒贈潘尼亞「采玉大勳章」。

賴總統表示，他代表中華民國台灣頒贈「采玉大勳章」給潘尼亞，這項最高榮譽不僅彰顯潘尼亞對深化兩國邦誼的卓越貢獻，更代表台灣人民對潘尼亞最深的感謝。

總統提及，3年前，潘尼亞在就職演說中提到，中華民國台灣與巴拉圭基於友好合作建立深厚情誼，兩國不僅僅是盟友，也是兄弟之邦。這句話，台灣人民始終銘記在心。當時他以時任總統蔡英文特使身分出席潘尼亞的就職典禮，不僅看見潘尼亞對民主、國家發展以及台巴友誼的堅定信念，也透過那次訪問，深刻感受到兩國緊密的合作關係。

總統說，潘尼亞自上任以來，除了持續支持兩國的各項合作計畫，也在許多重要國際場合多次為台灣發聲，更強調中華民國台灣在聯合國應該有一席之地。這份堅定的支持，讓台灣人民深受感動，也讓世界看見台灣和巴拉圭的友誼建立在共同價值以及互相信任之上。

總統表示，未來台灣會和巴拉圭一起走向世界，也將在經貿、科技、公衛、教育以及人才培育等各領域持續深化合作，將兩國邦誼落實在人民生活之中，創造具體的繁榮發展。

賴總統強調，面對國際局勢的快速變化，熱愛自由與和平的台灣，會繼續以穩健、負責任的態度，和巴拉圭也和每一位支持台灣的夥伴站在一起，共同因應變局帶來的各項挑戰。以民主價值為基礎，與國際社會分享繁榮的果實，為區域以及世界帶來更多正向力量，讓世界看見因良善而閃耀的台灣。

總統說，透過這次交流，再次展現兩國在風雨中相互支持、在合作中共同前進，也會繼續在民主道路上攜手同行。

潘尼亞致詞時說，他以無比自豪及激動的心情接受「采玉大勳章」，他認為這不僅是代表他個人的榮耀，更是對兩國數十年來穩固且長存的兄弟情誼所致上的最高敬意，再次堅定他對中華民國台灣互助關係的承諾。

他表示，今年7月，台巴將迎來建交69週年，巴拉圭將繼續擔任台灣最堅實盟友，在國際論壇中並肩作戰，堅決地捍衛台灣積極參與民主國家體系的權利。他強調，這是巴拉圭不變的承諾，也是基於相互尊重以及對民主自由法治及人類尊嚴共同價值的穩固信念。

他希望台灣企業能將巴拉圭視為值得信賴的投資目的地，巴國政府堅定希望台灣不僅將巴拉圭視為外交盟友，更能成為台灣在南美洲分散供應鏈風險以及擴張科技版圖的戰略夥伴。