快訊

白衣惡煞闖住家…北港朝天宮前董座曾蔡美佐遭圍毆住院 廟方說話了

打伊朗打成「跛腳巨人」？陸專家疑美國恐已難保台 川普難壓習近平

任天堂Switch 2也漲價！日本變貴2千元 台灣公告這日起調整定價

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統贈勳潘尼亞 感謝力挺台灣國際參與

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天頒贈「采玉大勳章」給巴拉圭總統潘尼亞，賴總統表示，潘尼亞在許多重要國際場合多次為台灣發聲，這份堅定的支持，讓台灣人民深受感動。潘尼亞說，他以無比自豪及激動的心情接受勳章，巴拉圭將繼續擔任台灣最堅實盟友。

賴總統上午以軍禮歡迎友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Pena Palacios，另譯：貝尼亞），隨後兩人進行雙邊會晤，並見證兩國簽署多項文件；總統並頒贈潘尼亞「采玉大勳章」。

賴總統表示，他代表中華民國台灣頒贈「采玉大勳章」給潘尼亞，這項最高榮譽不僅彰顯潘尼亞對深化兩國邦誼的卓越貢獻，更代表台灣人民對潘尼亞最深的感謝。

總統提及，3年前，潘尼亞在就職演說中提到，中華民國台灣與巴拉圭基於友好合作建立深厚情誼，兩國不僅僅是盟友，也是兄弟之邦。這句話，台灣人民始終銘記在心。當時他以時任總統蔡英文特使身分出席潘尼亞的就職典禮，不僅看見潘尼亞對民主、國家發展以及台巴友誼的堅定信念，也透過那次訪問，深刻感受到兩國緊密的合作關係。

總統說，潘尼亞自上任以來，除了持續支持兩國的各項合作計畫，也在許多重要國際場合多次為台灣發聲，更強調中華民國台灣在聯合國應該有一席之地。這份堅定的支持，讓台灣人民深受感動，也讓世界看見台灣和巴拉圭的友誼建立在共同價值以及互相信任之上。

總統表示，未來台灣會和巴拉圭一起走向世界，也將在經貿、科技、公衛、教育以及人才培育等各領域持續深化合作，將兩國邦誼落實在人民生活之中，創造具體的繁榮發展。

賴總統強調，面對國際局勢的快速變化，熱愛自由與和平的台灣，會繼續以穩健、負責任的態度，和巴拉圭也和每一位支持台灣的夥伴站在一起，共同因應變局帶來的各項挑戰。以民主價值為基礎，與國際社會分享繁榮的果實，為區域以及世界帶來更多正向力量，讓世界看見因良善而閃耀的台灣。

總統說，透過這次交流，再次展現兩國在風雨中相互支持、在合作中共同前進，也會繼續在民主道路上攜手同行。

潘尼亞致詞時說，他以無比自豪及激動的心情接受「采玉大勳章」，他認為這不僅是代表他個人的榮耀，更是對兩國數十年來穩固且長存的兄弟情誼所致上的最高敬意，再次堅定他對中華民國台灣互助關係的承諾。

他表示，今年7月，台巴將迎來建交69週年，巴拉圭將繼續擔任台灣最堅實盟友，在國際論壇中並肩作戰，堅決地捍衛台灣積極參與民主國家體系的權利。他強調，這是巴拉圭不變的承諾，也是基於相互尊重以及對民主自由法治及人類尊嚴共同價值的穩固信念。

他希望台灣企業能將巴拉圭視為值得信賴的投資目的地，巴國政府堅定希望台灣不僅將巴拉圭視為外交盟友，更能成為台灣在南美洲分散供應鏈風險以及擴張科技版圖的戰略夥伴。

巴拉圭 潘尼亞 賴清德

延伸閱讀

繼牛豬之後 賴總統：台灣將進口巴拉圭禽肉

巴拉圭總統：台灣滿足國家要素 未獲國際承認不合理

巴拉圭總統率團來訪 賴總統軍禮儀式歡迎

巴拉圭總統獲頒台科大名譽博士 稱「台巴科技大學」是指標性里程碑

相關新聞

川普關稅又被判失效 施俊吉警示：美恐祭逾15%重稅對台施壓

美國總統川普引用的第122條對加徵臨時性10%全球關稅，遭法院裁定失效。行政院前副院長、中研院兼任研究員施俊吉今天臉書表示，美國貿易代表署（USTR）正研議動用「301條款」接棒，未來美方極可能以台美經貿協定立法進度為籌碼，對台祭出超過15%的懲罰性關稅。

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。值得注意的是，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。

影／協商版一度讓護理師下跪爆哭 下午「三班護病比」入法

三班護病比入醫療法一案受外界關注，三黨黨團版本今天將於立法院會闖關通過「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

「三班護病比」三讀入法 傅崐萁諷民進黨羞羞臉

立法院會下午三讀通過「醫療法」第12條、第102條之一條文修正草案，明定醫院急性一般病床應配置「三班護病比」，並要求中央主管機關定期檢討，以保障護理人員勞動權益及病人安全。

台巴主權AI算力中心投資案 賴總統盼台AI科技結合巴國綠電

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）來訪，賴清德總統偕同蕭美琴副總統在總統府與貝尼亞總統進行雙邊會晤，並見證簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。賴總統盼逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

全民瘋台股 政府必須解決榮景背後的陰影

台股大盤指數不斷創下新高，台股市值已名列全球第六名，儘管反映出由護國神山台積電領銜的AI產業供應鏈大軍展現的實力，國人對台灣的股票有信心，敢於加碼投資，但另一方面，全民買股的狂熱背後，陸續浮現政府必須反思及面對的許多問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。