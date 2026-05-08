影／協商版一度讓護理師下跪爆哭 下午「三班護病比」入法

三班護病比入醫療法一案受外界關注，三黨黨團版本今天將於立法院會闖關通過「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

法案表決通過前護理師團體在立法院群賢樓外表達立場，由於上午法條協商後版本，將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳甚至情緒激動下跪磕頭求情，民眾黨提案立委邱慧洳則在一旁痛哭。

院會隨後三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。法案通過後，在外的醫護團體開心鞠躬道謝，並譴責執政黨在表決時按下反對，背叛護理師為財團護航，不懂護理師真正的心聲。

三班護病比入醫療法一案受外界關注，由於法條協商後版本將醫療法諮詢委員會護理人員二分之一下調為三分之一，讓護師工會、全聯會等護理團體不滿，民眾黨提案立委邱慧洳（圖）則在一旁痛哭。記者許正宏／攝影