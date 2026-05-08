世界卵巢癌日 蔡英文邀全民參與寄語青絲帶行動

前總統蔡英文今天表示，5月8日是「世界卵巢癌日」，她邀請大家一起參與「寄語青絲帶」的行動，多關心自己，也多關心身邊重要的女性。

蔡英文今天在臉書發文表示，在母親節即將到來的時刻，她想跟大家談一個經常被忽略，卻非常重要的議題：女性健康。5月8日是「世界卵巢癌日」，卵巢癌常被稱為女性的「沉默殺手」，因為它的症狀不容易察覺，許多患者在確診時，已經進入中晚期。

她說，這幾年，已談了很多關於健康、照護與韌性的議題，但她始終相信，一個真正重視女性的社會，不僅看見女性在家庭、職場或社會中的付出，更要願意重視女性的健康與需求。

蔡英文表示，很多時候，女性總是習慣先照顧別人，卻把自己的不舒服、疲憊與警訊放在最後。也因此，女性們更需要彼此提醒關心自己，不是自私，而是一種責任。

她指出，「青絲帶（Teal Ribbon）」是世界卵巢癌日的重要象徵。它代表對疾病的認識，也是一份陪伴、一份理解、一份對女性健康的支持。 她邀請大家，一起參與「寄語青絲帶」的行動。多關心自己，也多關心身邊重要的女性，可能是母親、女兒、伴侶、朋友，或是在生活中一直默默照顧大家的人。「讓我們一起努力，讓女性健康，不再沉默」。