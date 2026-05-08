民團募200份海上急救包 盼重視漁工安全

台灣遠洋漁業強迫勞動、工傷議題受國際媒體關注。民間團體今天舉行記者會，宣布已募集到200份遠洋漁工海上急救包，將供漁工使用，盼政府正視資源錯置問題，推動制度改革。

民進黨立委林月琴、王正旭與外籍漁工人權保障聯盟、國際運輸工人聯合會、宜蘭縣漁工職業工會等團體，上午在立法院共同舉行記者會。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，漁業署雖已編列相關預算用於海上醫藥器材補助，但如何將有限資源精準轉化為漁工在海上「隨手可得」的保障，仍需公私部門共同努力；經漁船訪視經驗，發現船上醫藥箱常被鎖在船長室，漁工受傷需「懇求」船長或台籍幹部後才能領藥。

李麗華說，宜蘭縣漁工職業工會與國際運輸工人聯合會合作，募集200份遠洋漁工海上急救包，準備提供漁工使用，希望透過行動拋磚引玉，與政府部門攜手盤點現有資源配置，並督促政府正視資源錯置問題，推動制度改革。

王正旭表示，海上專用急救包是專為海洋和漁船極端潮濕環境設計的緊急醫療設備，須高度防水、耐磨、耐腐蝕，符合國際安全標準，要能緊急應對外傷跟海洋生物致傷；外包裝除防水抗性外，一定要是醒目的紅色或橘色，並確保內部藥品不受潮。

王正旭指出，內部醫療用品，一定要有止血、包紮功能，另要有清理跟消毒設備；抗生素創傷藥膏是必備的，主要針對長期浸泡在海水導致的傷口感染，也可防鹽。如果還有其他止痛或口服抗生素、無菌手套或安全別針更好。

林月琴表示，人權與勞權不能停在岸上，職業安全更不能在出海後失效。台灣雇主聘用的勞工，不分國籍，都應享有基本保障，不能讓漁工在最危險的工作現場，成為最難被制度看見的人。

林月琴說，這次民間募集200份多語急救包，不只是物資捐贈，更是對制度的提醒，急救物資本來就是政府應要求雇主承擔的責任；她主張，農業部、勞動部與衛福部應建立標準清單、多語說明、強制檢查與公共空間取用機制。