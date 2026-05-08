快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

民團募200份海上急救包 盼重視漁工安全

中央社／ 台北8日電

台灣遠洋漁業強迫勞動、工傷議題受國際媒體關注。民間團體今天舉行記者會，宣布已募集到200份遠洋漁工海上急救包，將供漁工使用，盼政府正視資源錯置問題，推動制度改革。

民進黨立委林月琴王正旭與外籍漁工人權保障聯盟、國際運輸工人聯合會、宜蘭縣漁工職業工會等團體，上午在立法院共同舉行記者會。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，漁業署雖已編列相關預算用於海上醫藥器材補助，但如何將有限資源精準轉化為漁工在海上「隨手可得」的保障，仍需公私部門共同努力；經漁船訪視經驗，發現船上醫藥箱常被鎖在船長室，漁工受傷需「懇求」船長或台籍幹部後才能領藥。

李麗華說，宜蘭縣漁工職業工會與國際運輸工人聯合會合作，募集200份遠洋漁工海上急救包，準備提供漁工使用，希望透過行動拋磚引玉，與政府部門攜手盤點現有資源配置，並督促政府正視資源錯置問題，推動制度改革。

王正旭表示，海上專用急救包是專為海洋和漁船極端潮濕環境設計的緊急醫療設備，須高度防水、耐磨、耐腐蝕，符合國際安全標準，要能緊急應對外傷跟海洋生物致傷；外包裝除防水抗性外，一定要是醒目的紅色或橘色，並確保內部藥品不受潮。

王正旭指出，內部醫療用品，一定要有止血、包紮功能，另要有清理跟消毒設備；抗生素創傷藥膏是必備的，主要針對長期浸泡在海水導致的傷口感染，也可防鹽。如果還有其他止痛或口服抗生素、無菌手套或安全別針更好。

林月琴表示，人權與勞權不能停在岸上，職業安全更不能在出海後失效。台灣雇主聘用的勞工，不分國籍，都應享有基本保障，不能讓漁工在最危險的工作現場，成為最難被制度看見的人。

林月琴說，這次民間募集200份多語急救包，不只是物資捐贈，更是對制度的提醒，急救物資本來就是政府應要求雇主承擔的責任；她主張，農業部、勞動部與衛福部應建立標準清單、多語說明、強制檢查與公共空間取用機制。

王正旭 林月琴 漁業署

延伸閱讀

已募集200份海上急救包 民團盼推動漁工職安改革

立委民團助育兒家庭 盼彈性育嬰假政策延長到12歲

職安修法納入保障外送員 重大職災重罰雇主450萬元

台灣工時超長還沒假休…「時間貧窮」壓垮照顧者 民團：降工時救缺工

相關新聞

三班護病比入法！違者依層級罰50到200萬 諮詢委員會最後關頭未納入

立法院院會今日三讀修正通過「醫療法」，將三班護病比入法，比例則由中央主管機關訂定，每三年檢討一次，違反者依不同層級處50至200萬元罰鍰。值得注意的是，因第12條藍白版本不同調，最後通過國民黨版本，因此未能另設中央諮詢委員會，護理專業團體代表也無法擔任委員。

繼牛豬之後 賴總統：台灣將進口巴拉圭禽肉

賴清德總統上午在總統府與來台國是訪問的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）時宣布，台灣去年是巴拉圭牛肉的第三大出口市場，也是巴國豬肉的最大出口市場；經過兩國的持續努力，「台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉」，讓國人有更多優質肉品的選擇，深化台巴經貿關係。

【重磅快評】金庸迷李遠未能笑傲江湖 卻先害胡元輝難堪

公視董事長胡元輝赴立院備詢卻藍委被趕出場，理由是他是前董座。胡稱未戀棧職務，但公視尊嚴需捍衛；文化部長李遠則強調依財團法人法，胡還是公視董事長，堅持董監事不做政黨協商；李遠今天還說，胡100%合法，昨天如果綠委沒把胡請回來，他也不知道該怎麼抗議。李遠認事用法謬誤，胡的難堪，李是始作俑者。

台巴主權AI算力中心投資案 賴總統盼台AI科技結合巴國綠電

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）來訪，賴清德總統偕同蕭美琴副總統在總統府與貝尼亞總統進行雙邊會晤，並見證簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。賴總統盼逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

全民瘋台股 政府必須解決榮景背後的陰影

台股大盤指數不斷創下新高，台股市值已名列全球第六名，儘管反映出由護國神山台積電領銜的AI產業供應鏈大軍展現的實力，國人對台灣的股票有信心，敢於加碼投資，但另一方面，全民買股的狂熱背後，陸續浮現政府必須反思及面對的許多問題。

川普10%全球關稅受挫 學者：可能對他國半導體開刀

美國總統川普課徵全球10%關稅被美國國際貿易法院（CIT）裁定不合法。學者表示，川普關稅政策接連面臨重大挫敗，於國內政治效應上對川普不利。川普政府可能再度祭出「1974年貿易法」中的301條款，也可能運用「1962年貿易擴張法」的232條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀；面對判決，也可能上訴，要求暫停執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。