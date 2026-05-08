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台巴主權AI算力中心投資案 賴總統盼台AI科技結合巴國綠電

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪台拜會賴清德總統。總統府／提供
友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）訪台拜會賴清德總統。總統府／提供

巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）來訪，賴清德總統偕同蕭美琴副總統在總統府與貝尼亞總統進行雙邊會晤，並見證簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」。賴總統盼逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

賴總統致詞表示，自貝尼亞總統上任後，就提出巴拉圭的外交架構，深獲國際肯定，也獲得相當好的成果。在此一外交架構下，台灣和巴拉圭不但共同守護民主自由的價值，也在智慧醫療、產業轉型、以及婦女賦權等各領域不斷開創合作的新篇章。

特別是在經貿方面，賴總統指出，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場，彼此的交流越來越熱絡。

賴總統也藉此機會宣布，經過兩國持續的努力，台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇，也讓台灣和巴拉圭的經貿關係更加深化。

賴總統說，他與貝尼亞總統共同見證兩國簽署各項協定及合作備忘錄，創下合作的新里程碑。

包括簽署「台巴刑事司法互助條約」，強化打擊跨國犯罪的合作；簽署「台巴資安合作瞭解備忘錄」，共同建構抵禦網路駭客攻擊的能力；以及簽署「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」，逐步落實將台灣AI科技結合巴拉圭充沛綠電的構想，共同將電力轉化為智慧國家關鍵的算力。

賴總統也說，這些合作領域都反映出台灣和巴拉圭共同面對的挑戰。尤其當前威權主義不斷擴張，兩國同屬「全球民主價值鏈」不可或缺的一員，更應持續加強合作、攜手前行。期待未來兩國以「民主、和平、繁榮」作為連結世界的路徑，一起為全球做出更多貢獻。

貝尼亞致詞強調，巴拉圭一向堅定支持台灣參與國際多邊體系，以充分反映現今全球真實動態的民主及公平原則。巴拉圭嚴正呼籲國際社會承認台灣人民應享有的自決權利。將台灣排除在聯合國等重要平台或體系之外，不僅有失公義，更削弱該組織作為真正代表全球民主國家多邊組織的合法性。

貝尼亞說，基於此立場，巴拉圭再次譴責中華人民共和國在台灣周邊的軍事演習，以及北京日益加劇的經濟施壓。尤其是，巴拉圭反對中國以經濟脅迫方式迫使取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問。台灣有權與其他國家自由往來，不應受到任何孤立台灣的不當干預。

雙邊關係方面，貝尼亞指出，台巴夥伴關係正朝向以創新與戰略投資為核心的合作模式邁進。在台灣及其產業界堅定支持下，巴拉圭致力推動國家工業發展、融入全球價值鏈，及強化科技與專業人才培育等關鍵領域。

他提到，巴拉圭已在多項具高度影響力的計畫中取得進展，如建置大規模AI發展所需的算力中心，以及興建納入數位園區計畫的台巴科技大學，象徵巴拉圭轉型為區域科技樞紐的重要一步，也有助於提升全國人民生活品質。

巴拉圭 蕭美琴 賴清德

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