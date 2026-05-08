繼牛豬之後 賴總統：台灣將進口巴拉圭禽肉

賴清德總統上午在總統府與來台國是訪問的巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）時宣布，台灣去年是巴拉圭牛肉的第三大出口市場，也是巴國豬肉的最大出口市場；經過兩國的持續努力，「台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉」，讓國人有更多優質肉品的選擇，深化台巴經貿關係。

賴總統上午以軍禮歡迎潘尼亞，現場飄起細雨，歡迎儀式順利完成，接著兩人回到總統府雙邊會談，並見證兩國簽署「台巴刑事司法互助條約」、「台巴資安合作瞭解備忘錄」及「台巴主權AI算力中心投資案合作瞭解備忘錄」等合作交流文件。

賴總統在總統府前致詞時代表中華民國台灣政府及人民誠摯歡迎潘尼亞率團來訪，這是潘尼亞第四度來訪，不僅展現對台灣的高度重視，更彰顯兩國邦誼的穩固與深厚；台巴建交近70年來，除了秉持互助互信精神，攜手因應各項挑戰，也在教育、醫療、經貿等領域持續深化合作，累積豐碩的成果。

潘尼亞在府前廣場致詞時說，他這次再度訪台，希望能為台巴對話、合作以及具前瞻性的發展開啟全新的契機。他強調巴拉圭高度重視這段情誼，並重申將於民主、自由、人權及法治等共同價值的基礎之上，繼續支持台灣及推動雙方戰略性及策略性夥伴關係。

賴總統在府內與潘尼亞會談時提到雙邊經貿交流，他說，去年台灣是巴拉圭牛肉第三大出口市場，巴拉圭牛肉也位居台灣進口牛肉第二名；台灣同時也是巴拉圭豬肉的最大出口市場，彼此的交流越來越熱絡；經過兩國持續的努力，台灣將正式開放進口巴拉圭的禽肉，讓國人有更多優質肉品的選擇，也讓台灣和巴拉圭的經貿關係更加深化。

潘尼亞則回應，期盼雙邊貿易持續擴大並更加多元化。

潘尼亞指出，巴拉圭政府再次譴責中華人民共和國在台灣周邊的軍事演習，以及北京日益加劇的經濟施壓；尤其是，巴拉圭反對中國以經濟脅迫方式迫使取消航行，進而干擾賴總統原訂對友邦國家的正式訪問，他說，台灣有權與其他國家自由往來，不應受到任何孤立台灣的不當干預。

潘尼亞說，巴拉圭政府一向堅定支持台灣參與國際多邊體系；將台灣排除在聯合國等重要平台或體系之外，不僅有失公義，更削弱該組織作為真正代表全球民主國家多邊組織的合法性。

巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）率團訪問台灣，賴清德總統（中）今天以軍禮儀式歡迎來訪，感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國邦誼更佳深厚。記者潘俊宏／攝影

巴拉圭共和國總統貝尼亞（前左二）率團訪問台灣，賴清德總統（前左一）今天以軍禮儀式歡迎來訪，感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國邦誼更佳深厚。記者潘俊宏／攝影