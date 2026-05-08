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川普10%全球關稅受挫 學者：可能對他國半導體開刀

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）

美國總統川普課徵全球10%關稅被美國國際貿易法院（CIT）裁定不合法。學者表示，川普關稅政策接連面臨重大挫敗，於國內政治效應上對川普不利。川普政府可能再度祭出「1974年貿易法」中的301條款，也可能運用「1962年貿易擴張法」的232條規定，針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀；面對判決，也可能上訴，要求暫停執行。

川普於今年2月依據「1974年貿易法」第122條徵收10%關稅，被美國國際貿易法院裁定不合法。

淡江大學戰略所所長李大中表示，美國最高法院今年2月才否定川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）的大規模關稅權力，加上這次美國國際貿易法院又裁定川普改用「1974年貿易法」第122條課徵10%全球關稅違法，這代表川普關稅政策接連面臨重大挫敗，在國內政治效應上對川普不利。

李大中認為，關於川普可能採取的後續替代方案，先前美國媒體與學界認為，川普政府有可能再度祭出「1974年貿易法」中的301條款，主要針對其他國家對美國存在不公平貿易行為，美國貿易代表署（USTR）可啟動調查，針對特定國家或產品項目課徵關稅，301條款調查程序與法律架構相對完備且成熟，相對有優勢。

李大中指出，川普也可能運用「1962年貿易擴張法」的232條規定，也就基於國家安全為理由，鎖定特定項目與產業，包括針對他國稀土、半導體、鋼鐵、鋁與國防供應鏈開刀。

李大中分析，面對這次美國國際貿易法院的判決，川普很有可能上訴，並要求暫時停止判決執行。

川普 關稅 鋼鐵

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