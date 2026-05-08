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川普全球關稅被裁定不合法 賴士葆：賴總統自甘墮落被予取予求
美國總統川普對全球課徵10%關稅，被聯邦貿易法院裁定不合法。但我國已完成台美對等貿易協定（ART）簽署，執政黨堅持要確定ART之效，此事或有後續影響。國民黨立委賴士葆說，賴清德總統自甘墮落，為美國予取予求，美國在ART上占盡好處，台灣對美國早已是不痛不癢的棄子。
賴士葆說，賴清德抗中保台，放棄當美中關係運籌帷幄的棋手，自甘墮落為美國予取予求，口說台美關係良好，事實上川普只罵台灣是小偷，從未真正把賴清德當朋友。
川習會下周即將登場，美國在ART上占盡好處，台灣對美國早已是不痛不癢的棄子，賴清德自己把兩岸關係搞僵，兩岸交流和平共榮只是說得出但做不到的空談。美國知道賴清德選邊站的困境，在各項協議上吃盡台灣豆腐，也是凸顯賴清德政治手腕的無力。
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