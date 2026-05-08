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徐錫祥被否決後仍代理檢察總長 國民黨團喊話賴總統：速撤換重新提名

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、立委羅智強（右）、翁曉玲（左）今天在黨團記者室舉行記者會，指出總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，遭立法院封殺，總統卻再指派徐錫祥來「代理」檢察總長，林沛祥質疑這根本是毀憲亂政、假代理真獨裁，為了接下來的大選，指派政治色彩濃厚的徐錫祥來代理檢察總長，重點查緝選舉相關的賄選任務，讓檢察總長成為總統司法打手。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、立委羅智強（右）、翁曉玲（左）今天在黨團記者室舉行記者會，指出總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，遭立法院封殺，總統卻再指派徐錫祥來「代理」檢察總長，林沛祥質疑這根本是毀憲亂政、假代理真獨裁，為了接下來的大選，指派政治色彩濃厚的徐錫祥來代理檢察總長，重點查緝選舉相關的賄選任務，讓檢察總長成為總統司法打手。記者許正宏／攝影

檢察總長人事同意權案5日經立院表決否決，但7日下午，法務部接到總統府來函，指派徐錫祥代理檢察總長，預計今日生效。國民黨立院黨團舉行記者會，提出四大訴求，立即撤換徐錫祥代理檢察總長人事安排；法務部比照過往慣例，由資深、公正、具基層辦案經驗且沒有高度政治色彩的主任檢察官或資深檢察長，代理檢察總長職務；總統府盡速提出新的檢察總長人選；停止將司法體系「政治化」。

針對檢察總長被提名人徐錫祥在立院表決被否決，卻又由徐錫祥代理檢察總長，國民黨團今日舉行記者會。黨團副書記長翁曉玲表示，錫祥遭國會多數否決檢察總長人事案，但賴清德總統執意要徐代理檢察總長職務，僅為了要貫徹他人意志，只用所謂的「自己人」，完全不理會國會投票否決人事案。

翁曉玲說，徐錫祥之所以遭到國會否決，主要在於徐的資歷、歷練以及對司法和政治之間的界線，無法成為檢察首長的標準。

國民黨立委羅智強表示，外界批評徐錫祥沒有深厚的檢察官實務資歷，沒有二審歷練，也沒偵辦過重大案件，在基層檢察官當中無法服眾。徐錫祥能被賴清德提名為檢察總長人選，理由很簡單，徐擁有非常強且亮眼的資歷，就是「聽話」。縱使德不配位，只要聽話就能擔任重要職務。這和徐錫祥過去的資歷、歷練一點都沒有關係，因為賴清德要的是聽話的人。

羅智強說，他要嚴正地告訴台灣人民，腥風血雨的日子要開始了，賴清德擔任總統以來，已經打破過去民主憲政慣例各項紀錄，無論從過去國民黨執政，還是陳水扁、蔡英文執政，從未看過有10多位在野黨立委被起訴、各地區黨部被搜索、上百名黨工被約談、收押、起訴，只有賴清德做到。

國民黨團書記長林沛祥說，檢察總長能實質影響「哪裡要查得重、哪裡要查得輕、哪種賄選要優先處理、哪種案子可以慢慢來」的關鍵角色。徐錫祥爭議不只是檢察官資歷，而是徐的國安與政務背景，是國安體系中少見由檢察官出任的經歷。

林沛祥質疑，檢察體系制度設計，就是要防止檢察權淪為政治工具，而不是強化政治掌控。因此檢察總長的人選，必須取得國會多數同意。但一位帶有濃厚政務與國安背景的人選，遭到國會否決後，總統還硬是讓其代理檢察總長，到底是要把檢察總長從獨立法律把關者，變成總統手上、國安體系旁，另一支可以指揮的辦案部隊？未來查賄選、查貪瀆、查國安案件、查政治人物時，檢察總長到底是獨立做出決定，還是天天跟總統彙報？

林沛祥提出國民黨團四大訴求，第一，要求總統府與行政院，立即撤換徐錫祥代理檢察總長人事安排；第二，要求法務部比照過往慣例，由資深、公正、具基層辦案經驗且沒有高度政治色彩的主任檢察官或資深檢察長，代理檢察總長職務；第三，要求總統府盡速提出新的檢察總長人選，不要讓整個檢察體系長期陷於代理與爭議狀態；第四，要求民進黨政府停止將司法體系政治化。

另外，國民黨立委許宇甄也批評，賴清德不檢討提名失敗的原因，反而火速指派徐錫祥代理檢察總長，這不是尊重制度，而是公然耍無賴；不是維持檢察體系運作，而是假代理、真任命，架空國會。

徐錫祥 法務部 國民黨團

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