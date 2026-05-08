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總統感謝巴拉圭堅定挺台 潘尼亞重申雙邊夥伴關係

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天以軍禮歡迎巴拉圭總統潘尼亞，強調兩國建交近70年來，在教育、醫療及經貿等領域深化合作，期盼未來持續相互扶持，促進彼此及全球繁榮發展。潘尼亞重申，將持續在民主、自由、人權與法治等共同價值基礎上支持台灣，推動雙邊夥伴關係。

賴總統上午在總統府前廣場以軍禮歡迎潘尼亞所率訪團，陪同人員包括副總統蕭美琴、監察院副院長李鴻鈞、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等。

總統致詞表示，這是潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）第4度訪台，不僅展現對台灣的高度重視，更彰顯兩國邦誼穩固與深厚，他代表全體民眾表達最誠摯的歡迎與感謝。

他說，台灣與巴拉圭是堅守民主自由人權價值的夥伴，兩國建交將近70年來，秉持互助互信精神，攜手因應各項挑戰，也在教育、醫療、經貿等領域持續深化合作，累積豐碩成果。

總統特別感謝潘尼亞以及巴拉圭政府，長期在國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣的國際參與，也期待未來兩國繼續在國際上相互扶持，一起發光發熱，促進彼此以及全球的繁榮發展。

潘尼亞表示，謹向台灣政府以及人民表達最誠摯的感謝，給予訪團熱情款待以及隆重的禮遇，更象徵連結兩國相互尊重堅定不移，持續深化兩國邦誼與合作關係的堅定意志。

他說，再度訪台為雙方對話、合作以及具前瞻性的發展，開啟全新的契機。巴拉圭高度重視這段情誼及友誼，並且重申致力於民主、自由、人權以及法治等共同價值的基礎之上，繼續支持台灣，以及推動雙方戰略性、策略性夥伴關係。

潘尼亞表示，祝願這次交流成為兩國友誼長存以及豐碩合作的象徵，造福現在與未來世代的台灣與巴拉圭人民。

隨後，兩國元首進入總統府舉行雙邊會晤，並見證兩國簽署合作交流文件。賴總統將頒授潘尼亞「采玉大勳章」並舉行國宴，表彰潘尼亞對台巴邦誼的貢獻。

巴拉圭 潘尼亞 李鴻鈞

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