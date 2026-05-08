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影／藍委批檢察總長代理案違法 質疑「假代理、真獨裁」

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、立委羅智強（右）、翁曉玲（左）今舉行記者會，指總統指指派政治色彩濃厚的徐錫祥來代理檢察總長，有違法濫權疑慮。記者許正宏／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（中）、立委羅智強（右）、翁曉玲（左）今舉行記者會，指總統指指派政治色彩濃厚的徐錫祥來代理檢察總長，有違法濫權疑慮。記者許正宏／攝影

國民黨立法院黨團書記長林沛祥與立委羅智強翁曉玲今天舉行記者會，質疑總統賴清德在最高檢察署檢察總長人事案遭立法院封殺後，仍指派徐錫祥代理檢察總長，批評相關做法涉及違法與濫權疑慮。

林沛祥指出，總統府在人事案未獲立法院同意後，雖依例指派代理人選，但此次卻再由原提名人徐錫祥出任代理檢察總長，且派令未明確載明3個月期限，質疑程序不符「法院組織法」第66條規範。

他表示，依該條文規定，最高檢察署檢察總長出缺或無法視事時，總統應於3個月內重新提出人選，經立法院同意後任命，並重新起算4年任期且不得連任。

林沛祥批評，此舉形同「假代理、真獨裁」，並質疑政府在選舉前夕安排具政治色彩的人選代理檢察總長，恐影響檢調獨立性，使司法遭政治化運用。

翁曉玲 羅智強 林沛祥

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