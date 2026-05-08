影／藍委批檢察總長代理案違法 質疑「假代理、真獨裁」

國民黨立法院黨團書記長林沛祥與立委羅智強、翁曉玲今天舉行記者會，質疑總統賴清德在最高檢察署檢察總長人事案遭立法院封殺後，仍指派徐錫祥代理檢察總長，批評相關做法涉及違法與濫權疑慮。

林沛祥指出，總統府在人事案未獲立法院同意後，雖依例指派代理人選，但此次卻再由原提名人徐錫祥出任代理檢察總長，且派令未明確載明3個月期限，質疑程序不符「法院組織法」第66條規範。

他表示，依該條文規定，最高檢察署檢察總長出缺或無法視事時，總統應於3個月內重新提出人選，經立法院同意後任命，並重新起算4年任期且不得連任。

林沛祥批評，此舉形同「假代理、真獨裁」，並質疑政府在選舉前夕安排具政治色彩的人選代理檢察總長，恐影響檢調獨立性，使司法遭政治化運用。