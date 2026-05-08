宏都拉斯有望與台復交？ 外交部：不設前提下推動雙邊關係發展

宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）稱正在審查宏國前任總統與中國達成的協議，並可能促使宏國重新承認台灣。對此，外交部發言人蕭光偉表示，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，外交部將秉持一貫不預設前提的態度，持續推動雙方關係的發展。

阿斯夫拉（Nasry Asfura）去年競選時表示，宏都拉斯需要斷絕與中國的外交關係並與台灣復交，因在與台灣保持外交關係時期，該國獲得了更多援助和貿易機會；他近日受訪表示，在宏都拉斯就其在亞洲的關係作出「最終決定」之前，政府需要審視前總統卡斯楚政府簽署的承諾和協議。

蕭光偉表示，宏都拉斯與中國於2023年3月建交後，不但未獲得預期的好處，反而面臨養蝦產業急遽崩潰、大量失業人口以及雙邊貿易嚴重失衡的惡果衝擊，導致宏國政商及產業界質疑與中國交往的決定，以及體認台灣真摯互惠的夥伴關係，同時也證明「台灣模式」才是真正可信賴的合作方式。

蕭光偉說，對於宏國各界呼籲恢復與台灣交往的聲音，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，外交部將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，基於平等互惠、促進共榮的原則持續推動雙方關係的發展。