巴拉圭總統率團來訪 賴總統軍禮儀式歡迎

巴拉圭共和國總統貝尼亞率團訪問台灣，賴清德總統今天率各部會首長以軍禮儀式歡迎來訪，賴總統感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國繼續深化合作，更深入推動雙方夥伴關係，使邦誼更佳深厚。

賴清德表示，這是貝尼亞第四度來訪，不僅展現對台灣的高度重視，也顯示兩國邦誼的深厚與穩固，特別感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，堅定支持台灣參與國際，他要代表全體國人表達最誠摯的歡迎與感謝，兩國建交將近70年來彼此互助、互信，會繼續在教育、醫療、經貿等各領域持續深化合作關係，讓台灣與巴拉圭的情誼更加深厚。

軍禮儀式上午在總統府前廣場舉行，並鳴放21響禮炮、演奏兩國國歌，兩國元首開始檢閱儀隊，一路上賴總統與貝尼亞總統沿途交談，氣氛熱絡愉快。

巴拉圭共和國總統貝尼亞（右二）率團訪問台灣，賴清德總統（右一）今天以軍禮儀式歡迎來訪，各部會首長到場觀禮。記者潘俊宏／攝影

巴拉圭共和國總統貝尼亞（前左）率團訪問台灣，賴清德總統（前右）今天以軍禮儀式歡迎來訪，感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國邦誼更佳深厚。記者潘俊宏／攝影