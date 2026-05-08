川普10%關稅也不合法 李彥秀：重點在301調查 民進黨卻輕忽

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法。但我國已完成台美對等貿易協定（ART）簽署，執政黨堅持要確定ART之效，此事恐生後續影響。國民黨立委李彥秀認為重點在美國啟動的「301條款」調查，民進黨政府卻輕視301調查，連產能過剩調查案公聽會都沒有從台灣派熟悉產業的官員前去說明，只讓駐美代表處派員參加。

李彥秀說，2月美國聯邦最高法院裁定川普政府援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的「對等關稅」違憲，導致相關關稅失效，約1660億美元已徵關稅必須退還。後續，川普政府援引「1974年貿易法」第122條，對全球課徵為期150天的10%暫時性關稅，今天又遭美國國際貿易法庭（US Court of International Trade）裁定不符合法律依據，認為1970年代法律不足以支持這項措施。

李彥秀表示，可以預期，川普政府會繼續提出上訴，但是美國國際貿易法庭的判決結果，對希望透過加徵關稅縮減貿易逆差，迫使企業赴美國投資設廠的川普政府而言，是法律戰上的再一次重挫。

李彥秀指出，對高舉「美國優先」大旗的川普而言，除了要爭取年底期中選舉的勝利，更要追求個人的歷史定位。除了「加徵關稅」外，川普政府還同時對30多個貿易夥伴「301條款」調查（包括台灣），涉及強迫勞動與產能過剩問題；此外，對鋼鋁與汽車等特定產業商品加徵的關稅，也不受最高法院裁定的影響。

李彥秀說，對台灣政府與企業而言，川普政府後續可能的貿易手段，當然也不能掉以輕心，也可能加大調查的強度與力度，但是民進黨政府卻輕視301調查，連產能過剩調查案公聽會都沒有從台灣派熟悉產業的官員前去說明，而是只讓駐美代表處派員參加，此外包括台美ART後續的進度，民進黨政府也應該要負責任的向國人說清楚講明白。