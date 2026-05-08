批蔣萬安「滅鼠」都在危機處理 莊瑞雄：沈伯洋當市長兩天就處理掉

台北市近日鼠患持續延燒，許多民眾陸續回報老鼠蹤跡，但台北市政府卻批是民進黨的「認知作戰」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，鼠患是城市治理的問題，蔣萬安必須要展現首都市長的魄力，但蔣反而都在做危機處理，太多口水，「我相信鼠患問題，沈伯洋當市長兩天就把你給處理掉了。」

莊瑞雄今上午受訪表示，蔣萬安不要太有自信，一直像在吹口哨壯膽，但鼠患是城市治理的問題，必須要展現首都市長的魄力，可是蔣萬安不是站在民眾的立場，趕快提升台北市環境的品質，而是全部都在做危機處理，太多口水，對於台北市的進步沒有幫助。

莊瑞雄說，蔣萬安現在是要跟自己比，這樣議題要趕快徹底展現魄力把鼠患解決掉才對，不要一天到晚做政治上的危機處理，說什麼綠營發動什麼「南鼠北送」。

莊瑞雄質疑，他只聽過南電北送，每一個城市當然都會有老鼠，為什麼台北市特別讓台北市民對居家環境沒有安全感？這是對台北市長信任打上大問號。

莊瑞雄說，現在蔣萬安甩鍋給沈伯洋，但沈伯洋現在還不是市長，「我相信鼠患問題，沈伯洋當市長兩天就把你給處理掉了」，哪會讓這個議題延燒到現在，且每天都是口水，以這一點來看，蔣萬安明顯就不及格了。

民進黨團書記長范雲則說，自己也是台北市民，非常憂心老鼠的議題，並呼籲市長應採取「科學治理」而非繼續「政治操作」，否則只是在解決提出問題的人。