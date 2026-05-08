快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白決議將推三班護病比入法 傅崐萁：守護健康從醫護開始

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行黨團大會，隨後宣布國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團上午舉行黨團大會，隨後宣布國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者蘇健忠／攝影

立法院今天將處理三班護病比相關修法，國民黨立法院黨團上午召開黨團大會後舉行記者會，黨團總召傅崐萁宣布，國民黨與民眾黨已一致決議，將推動「三班護病比」正式入法。

傅崐萁表示，護理人員長期未獲得合理待遇與尊重，導致醫院因護理人力不足而持續關床，形成惡性循環。他指出，自COVID-19疫情後，全台各大醫院不斷出現關床情況，醫療量能吃緊，民眾面臨「一床難求」，顯示整體健保與醫療體系已出現問題。

傅崐萁指出，賴清德總統在參選期間曾承諾，三班護病比將於上任兩年內完成法制化，但至今尚未完成。他批評政府未積極處理醫護困境，強調即使政府未推動，國民黨也不能忽視人民健康需求。他表示，唯有建立完整且合理的醫療制度，才能真正守護全民健康，而保障醫護勞動條件，是改革的第一步。

傅崐萁也提到，加護病房護理師津貼多年未調整，5、6年前每日加給800元，至今仍維持相同水準，質疑健保點值增加後，相關資源未有效反映在第一線醫護待遇上。傅崐萁強調，藍白兩黨已達成共識，將在今天推動三班護病比入法，從制度面改善護理環境，保障醫護人員權益。

國民黨立院黨團上午舉行黨團大會，隨即舉行記者會，由國民黨團總召傅崐萁（前左三）宣布，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團上午舉行黨團大會，隨即舉行記者會，由國民黨團總召傅崐萁（前左三）宣布，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者蘇健忠／攝影

傅崐萁 健保 賴清德

延伸閱讀

三班護病比確定今要三讀入法 傅崐萁：執政黨無能毀掉醫療體系

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

三班護病比納標準 護理團體反對醫院以缺工卸責

相關新聞

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

三班護病比入法受外界關注，民眾黨立法院黨團今日立法院會將闖關「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

宏都拉斯有望與台復交？ 外交部：不設前提下推動雙邊關係發展

宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）稱正在審查宏國前任總統與中國達成的協議，並可能促使宏國重新承認台灣。對此，外交部發言人蕭光偉表示，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，外交部將秉持一貫不預設前提的態度，持續推動雙方關係的發展。

影／藍委批檢察總長代理案違法 質疑「假代理、真獨裁」

國民黨立法院黨團書記長林沛祥與立委羅智強、翁曉玲今天舉行記者會，質疑總統賴清德在最高檢察署檢察總長人事案遭立法院封殺後，仍指派徐錫祥代理檢察總長，批評相關做法涉及違法與濫權疑慮。

批台電哭窮花百萬改標誌 王鴻薇指聶永真連拿交通部、中油、台電標案

近期台電改變標誌，國民黨立委王鴻薇批台電「喊窮虧損」，卻花百萬標案改標誌。她更指設計師聶永真連拿台電、中油、交通部的標案。

巴拉圭總統率團來訪 賴總統軍禮儀式歡迎

巴拉圭共和國總統貝尼亞率團訪問台灣，賴清德總統今天率各部會首長以軍禮儀式歡迎來訪，賴總統感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國繼續深化合作，更深入推動雙方夥伴關係，使邦誼更佳深厚。

川普10%關稅也不合法 李彥秀：重點在301調查 民進黨卻輕忽

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法。但我國已完成台美對等貿易協定（ART）簽署，執政黨堅持要確定ART之效，此事恐生後續影響。國民黨立委李彥秀認為重點在美國啟動的「301條款」調查，民進黨政府卻輕視301調查，連產能過剩調查案公聽會都沒有從台灣派熟悉產業的官員前去說明，只讓駐美代表處派員參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。