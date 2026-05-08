公視議題引朝野爭議 李遠：胡元輝100%合法董事長

公視董事長胡元輝昨天赴立法院備詢時，遭「請出」會議室。文化部長李遠今天說，胡元輝在法律上100%是合法的公共廣播電視集團董事長；5月5日行政院發函給立法院，請立法院重新推舉8名新審查委員，並強調自己真的有溝通。

第8屆公視董事會難產，7日立法院教育及文化委員會，國民黨籍立委羅智強質疑胡元輝是否具備列席備詢資格，在開會前要求胡元輝離席；但民進黨籍立委陳秀寳、吳沛憶要求胡元輝列席備詢。委員會召委、國民黨立委羅廷瑋等人認為不合法，4度以「休息」中止質詢、拒絕胡元輝上台備詢。

李遠昨天晚間在臉書發文表示，特別感謝胡元輝以及公視董事會，「請相信我們的決心，會保護公共媒體的最後一塊淨土。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢。李遠會前受訪時表示，在臉書發文是最不得已，因為他不會剪短影音、也不會發動網軍，兩個重點就是，第一，胡元輝現在還是公共廣播電視集團的董事長，在法律上100%是合法。

第2，昨天如果沒有執政黨幾位立委幫忙把胡元輝請回來，那個場面真的滿慘，他也不知道該怎麼抗議。這兩年內閣很難做，如果強烈抗議，「他就用預算來威脅你」，不抗議又好像屈服，感謝民進黨立委輪番請胡元輝回來，就是宣示胡元輝不應該被趕出去。

李遠表示，5月5日行政院發函給立法院，請立法院重新推舉8名新審查委員，國民黨或民眾黨會不會派人他不知道，但他要呼籲，前面8名審委辭職後，審查會議做不下去，他真的也沒辦法，這時候也沒有什麼政黨協商空間。

李遠說，3月他已提出公視10位董事候選人，全都沒有政黨背景，也沒有政治傾向，去年沒通過10人的理由非常牽強；他也請教要怎麼改進，包括要年輕、族群平衡、新媒體等7大項，「我真的是有溝通」，其實溝通是他人生中最好的能力。

李遠表示，他有證據是幾月幾日有幾個人同意要來，為什麼突然不來。他們可以認為胡元輝不是董事長，就不讓胡元輝走進立法院，「為什麼同意他（胡元輝）來，進來了再把他趕走？」為什麼要羞辱人。

李遠說，台灣是自由民主社會，千萬不要讓小孩看到，以為羞辱別人是可以的事，他覺得滿難過，「當你一再被羞辱的時候，我都不知道該怎麼反應，因為我要生氣嗎？我要羞辱回去嗎？」他不知道怎麼辦。