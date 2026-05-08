三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

三班護病比入法受外界關注，民眾黨立法院黨團今日立法院會將闖關「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

民眾黨立委邱慧洳說，5月12日是護理師節，民眾黨想在節日送護理師一個禮物，也就是將三班護病比入醫療法。民眾黨在去年4月3日就提出三班護病比入法修正，這一年中整合了黨團版本及國民黨立委蘇清泉版本，整合出今天的2.0版本，也有跟護理界溝通，取得社會各界共識。

邱慧洳表示，三班護病比增定在「醫療法」第12條第4項，強制衛福部必須把三班護病比標準納入醫療機構設置標準；其次，為避免衛福部一意孤行規範護理人員人力，設立諮詢委員會的機制，當衛福部要設置三班護病比標準、或是未來幾年後要更動，必須組成諮詢委員會做檢討，也能讓護理人員的心聲被聽見。

邱慧洳指出，罰則的部分則分不同層級，地區醫院、醫院、醫學中心各自有不同金額的罰則。地區醫院處25萬以上、50萬以下罰鍰；醫院處50萬以上、100萬以下罰鍰；醫學中心處100萬以上、200萬以下罰鍰。得按次連續裁罰，累計3次未改正的話，將處以1個月以上、1年以下的停業處分。