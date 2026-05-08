快訊

與美F-35競爭？共軍殲-35戰機「0001」編號亮相 料將量產出口

最佳飛機餐Top10！長榮衝進全球前5、亞洲第2 第1名菜色好吃又正宗

MiLB／剛入選百大新秀 林維恩6局狂飆10K創旅美後新高

聽新聞
0:00 / 0:00

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
民眾黨今舉行「支持國防 落實監督 拒絕跳票 守護醫護」記者會。圖／取自民眾黨團直播
民眾黨今舉行「支持國防 落實監督 拒絕跳票 守護醫護」記者會。圖／取自民眾黨團直播

三班護病比入法受外界關注，民眾黨立法院黨團今日立法院會將闖關「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

民眾黨立委邱慧洳說，5月12日是護理師節，民眾黨想在節日送護理師一個禮物，也就是將三班護病比入醫療法。民眾黨在去年4月3日就提出三班護病比入法修正，這一年中整合了黨團版本及國民黨立委蘇清泉版本，整合出今天的2.0版本，也有跟護理界溝通，取得社會各界共識。

邱慧洳表示，三班護病比增定在「醫療法」第12條第4項，強制衛福部必須把三班護病比標準納入醫療機構設置標準；其次，為避免衛福部一意孤行規範護理人員人力，設立諮詢委員會的機制，當衛福部要設置三班護病比標準、或是未來幾年後要更動，必須組成諮詢委員會做檢討，也能讓護理人員的心聲被聽見。

邱慧洳指出，罰則的部分則分不同層級，地區醫院、醫院、醫學中心各自有不同金額的罰則。地區醫院處25萬以上、50萬以下罰鍰；醫院處50萬以上、100萬以下罰鍰；醫學中心處100萬以上、200萬以下罰鍰。得按次連續裁罰，累計3次未改正的話，將處以1個月以上、1年以下的停業處分。

蘇清泉 護理師 醫學中心

延伸閱讀

三班護病比入法朝野無共識 韓國瑜宣告擇日處理

嗆替賴總統兌現三班護比入法政見 藍白今討論明表決三讀

護病比入法攻防戰升溫 護理界批：別再用「招募困難」當藉口

三班護病比納標準 護理團體反對醫院以缺工卸責

相關新聞

三班護病比藍白整合版擬今三讀入法 醫學中心違規最重罰200萬

三班護病比入法受外界關注，民眾黨立法院黨團今日立法院會將闖關「醫療法」修正草案，將三班護病比正式入法，違者分地區醫院、醫院、醫學中心三層級處不同金額罰鍰，若累計達3次未改正，最重可罰停業一年。

宏都拉斯有望與台復交？ 外交部：不設前提下推動雙邊關係發展

宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）稱正在審查宏國前任總統與中國達成的協議，並可能促使宏國重新承認台灣。對此，外交部發言人蕭光偉表示，台灣作為全球可信賴的合作夥伴，外交部將秉持一貫不預設前提的態度，持續推動雙方關係的發展。

影／藍委批檢察總長代理案違法 質疑「假代理、真獨裁」

國民黨立法院黨團書記長林沛祥與立委羅智強、翁曉玲今天舉行記者會，質疑總統賴清德在最高檢察署檢察總長人事案遭立法院封殺後，仍指派徐錫祥代理檢察總長，批評相關做法涉及違法與濫權疑慮。

批台電哭窮花百萬改標誌 王鴻薇指聶永真連拿交通部、中油、台電標案

近期台電改變標誌，國民黨立委王鴻薇批台電「喊窮虧損」，卻花百萬標案改標誌。她更指設計師聶永真連拿台電、中油、交通部的標案。

巴拉圭總統率團來訪 賴總統軍禮儀式歡迎

巴拉圭共和國總統貝尼亞率團訪問台灣，賴清德總統今天率各部會首長以軍禮儀式歡迎來訪，賴總統感謝巴拉圭長期在國際場域為台灣發聲，期待兩國繼續深化合作，更深入推動雙方夥伴關係，使邦誼更佳深厚。

川普10%關稅也不合法 李彥秀：重點在301調查 民進黨卻輕忽

美國總統川普的10%全球關稅被聯邦貿易法院裁定不合法。但我國已完成台美對等貿易協定（ART）簽署，執政黨堅持要確定ART之效，此事恐生後續影響。國民黨立委李彥秀認為重點在美國啟動的「301條款」調查，民進黨政府卻輕視301調查，連產能過剩調查案公聽會都沒有從台灣派熟悉產業的官員前去說明，只讓駐美代表處派員參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。