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三班護病比確定今要三讀入法 傅崐萁：執政黨無能毀掉醫療體系

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團今早召開黨團大會，隨即舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁宣布，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團今早召開黨團大會，隨即舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁宣布，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團今早召開黨團大會，隨即舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁宣布，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。

傅崐萁說，這些「再世華陀」沒有得到相應尊重跟待遇。醫院不斷關床，因為沒有合理的上班制度跟應有的待遇，造成惡性循環。從COVID-19之後，全國各大醫院不斷關床。一個床位難求，整體健保跟醫療體系生病了，國家視若無睹、不作為。

傅崐萁說，賴清德總統在參選總統時，表達三班護病比會在其當選就職兩年內會入法。「萊爾校長」長年來，把所有對人民的承諾當作一場誤會。賴清德可以不做，但國民黨不能忽視全國人民的健康。要有完整的醫療體系，才能守護全國國人的健康。

傅崐萁說，台灣有最好的醫療品質跟醫療人才，但這5、6年來，不是往日本，就是往香港、新加坡，甚至澳洲開始遠離。香港是台灣的2倍待遇，新加坡是台灣的3倍待遇，澳洲是台灣的4倍待遇。即便沒有出國，離開醫院後，這些護理師到了長照，有合理的上班時間，更有應得的待遇。

傅崐萁說，整個醫療體系的崩壞，行政院、衛福部、執政黨難辭其咎，且更加不斷散布謠言、倒果為因。沒有良善守護醫療人員、體系的相關政策，反而恐嚇醫護人員未來三班護病比入法以後，床位會更少。這是民進黨最不負責任、最不在乎人民健康的說法。

傅崐萁說，要把台灣最培養出來的醫生跟護士留在台灣，而不是像行政院長卓榮泰所說，降低台灣醫護的素質，用更簡單的考題讓更多人進來。一個無知無能的行政院長，要踐踏、要降低台灣在亞洲數一數二的醫療品質，不只無能，更是要毀掉整個醫療體系。

傅崐萁說，5、6年前加護病房一天護士加給800元，至今仍是800元。增加的健保點值的錢到哪裡去了？希望無能的政府趕快打起精神，國民黨、民眾黨一致決議，在今天要把三班護病比入法。守護國人的健康，先從保障醫護人員開始。

傅崐萁 萊爾 賴清德

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