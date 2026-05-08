駐芝加哥官員美媒專文 反對扭曲聯大與世衛大會決議

美國伊利諾州「每日前鋒報」今天刊登駐芝加哥辦事處長類延峰的專文，呼籲美國及伊州支持台灣參與世界衛生組織、反對錯誤扭曲聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日至23日在瑞士日內瓦召開，美國伊利諾州「每日前鋒報」（DailyHerald）7日刊登駐芝加哥辦事處長類延峰「為何台灣參與世界衛生組織（WHO）對伊利諾州深具利益」專文，呼籲美國及伊州友人支持台灣參加世衛相關倡議及會議，反對錯誤解讀聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議。

專文指出，健康是基本人權及普世價值，更強大的醫衛系統提升社區福祉、促進經濟穩定及維護全球安全。伊利諾州擁有世界一流醫療機構、全球衛生研究人員及多元國際族群，確保世衛等國際衛生機構接納所有具能力的合作夥伴，與伊州公共衛生及經濟利益息息相關。台灣參與世衛對實現目標至關重要。

世衛在第77屆大會通過2025年至2028年工作計畫，強調擴大醫衛服務範圍、加強財政保障，以實現全民均健。台灣在相關領域成就與伊州衛生、大學及政策優先事項高度契合。

1995年起，台灣的全民健保制度涵蓋99.9%民眾，廣受肯定，為公平、具效率的醫療服務典範。在人口老化壓力下，長期永續提供面臨人口結構及醫療成本壓力的伊州借鑒。台灣在全球「醫療保健指數」屢次名列前茅，凸顯這項經驗對尋求強化醫療普及與可負擔水準的美國各州重要價值。

伊州受惠於全球衛生合作，擁有許多重要、與國際夥伴密切合作的醫學研究中心、公衛學院和生技公司。台灣遭世衛排除在外，限制伊州與國際合作夥伴交換資訊、疾病監測合作及參與全球衛生創新機會。COVID疫情期間，台灣向全球捐助醫療物資、提供專業知識，未能加入世衛機制，阻礙原可協助全球各地因應變局的資訊傳遞。

台灣在數位醫療領域的領導地位與伊州密切相關。全民健保雲端平台、AI輔助診斷工具與伊州醫院、研究機構，致力拓展遠距醫療、提升數據整合水準及減少醫療資源分配不均等方向不謀而合。這些能力與世衛全球數位健康策略高度關聯，為尋求醫衛現代化的美國各州提供具體借鏡。

台灣遭世衛排除的根源在政治考量。聯大第2758號決議及世衛大會第25.1號決議，均未能妥善處理台灣世衛參與議題，也未授權任何政府代表台灣出席相關國際場域。這些謬誤阻撓台灣貢獻國際衛生發展。

對伊州及更廣大的美國民眾而言，支持台灣有意義參與世衛相關機制不僅關乎公平，更是加強全球及地方衛生安全的務實之舉。包容性全球衛生合作可惠及美國社區、保護公眾健康，有助伊州研究及創新系統。確保世衛與包括台灣在內的所有具能力夥伴開展合作，符合聯合國永續發展目標的普遍性及合作原則，也符合美國對公共衛生領導地位的承諾。

台灣願與國際社會攜手打造無國界醫療的未來。在全球因應未來再有流行疾病及新型健康威脅之際，擁有強大醫療體系及全球視野的伊州，支持台灣在世衛相關研討、技術會議及衛生倡議中扮演適當角色，深具明顯利益。