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賴總統出訪史瓦帝尼 吳志中：歐洲議員關注飛越權

中央社／ 布魯塞爾7日專電

賴清德總統順利出訪史瓦帝尼，歐洲議會「福爾摩沙俱樂部」發布聲明表達支持。甫受邀在歐洲議會演說的外交部政務次長吳志中接受訪問表示，歐洲各國議員非常關注飛越權議題，感謝他們以具體行動為民主台灣發聲。

由歐洲跨國、跨黨派友台議員組成的福爾摩沙俱樂部6日發布挺台聲明，並於7日在布魯塞爾舉行論壇。

吳志中在論壇舉行期間接受中央社訪問時指出，福爾摩沙俱樂部一直以來都支持台灣，隨著總統賴清德剛結束史瓦帝尼的出訪行程，回到台灣，各國議員關注焦點進一步延伸至航空領域的飛越權相關議題。

他表示，各國議員投注心力進行了深度的討論後，在聲明中加入「飛越權」，同時也提及如何支持台灣加入國際民航組織（ICAO），因為這也關乎飛行安全的問題。

吳志中說，在場人士的共識是「如果我們不發聲，那民主是有可能會死掉的」，所以對於民主的台灣，採取非常支持的態度。對於這些國會議員的支持與發聲，他表達感謝。

吳志中進一步說明，在布魯塞爾參與福爾摩沙俱樂部活動的議員來自歐洲各國，他們透過具體行動，為被其視為民主國家典範的台灣發聲。此舉展現彼此擁有許多共同價值，也是共同捍衛民主自由制度的重要工作。

歐洲議會 吳志中 外交部

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