感謝福爾摩沙俱樂部挺台 謝志偉：台灣並不孤單

歐洲跨國、跨黨派友台議員組成的福爾摩沙俱樂部6日在布魯塞爾發布挺台聲明。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉表示相當感動。這也顯示台灣並不孤單，國際上有非常多人支持台灣。

發布挺台聲明隔日，福爾摩沙俱樂部在布魯塞爾舉行論壇活動，來自歐洲各國的友台國會議員共襄盛舉。

謝志偉於會後接受中央社訪問時指出，參與福爾摩沙俱樂部的各國國會議員，向來非常關切台灣不斷遭受中國武力威脅的情形，以及中國對台灣進行各種滲透、國際孤立等行徑。

謝志偉說，中國透過施壓讓非洲3個國家收回原本已經通過的飛行許可，使得總統賴清德出訪史瓦帝尼的行程不得不延後。然而過了幾天後，台灣突破了中國的封鎖，賴總統成功出訪。

這次的聲明中強調支持台灣民選領導人的國際參與，應享有訪問台灣盟友的自由，同時反對將「飛越權」工具化。這個共識正是在這樣的背景之下凝聚而成。

謝志偉強調，必須假設中國之後一定會故技重施，因此在這一次福爾摩沙俱樂部的聲明中，各國議員將關於飛越權、自由訪問盟友相關的內容納入其中。這也是對於中國施壓他國，將領空權工具化的作為，表達強烈的抗議。

對於這份挺台聲明，謝志偉表示相當感動，同時也希望讓台灣民眾知道，台灣並不孤單，國際上有非常多的人支持台灣，所以不能妄自菲薄。