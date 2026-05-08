川習將會 分析：川普不會拿台交換、軍售對台美有利

全球矚目的川習會預計下週登場，美學者今天表示，不認為美國總統川普會為了和中國的投資協議就拿台灣做交換；另外，北京可能會提出美對台軍售議題，但川普明白，軍售不僅對台灣國防重要，也對美國經濟和國防企業有利。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週稍早回應媒體提問表示，他確定台灣將是川習會討論的議題之一。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉辦線上簡報，由CSIS中國實力計畫（China PowerProject）主任林洋（Bonny Lin）、資深顧問凱根（Edgard D. Kagan）等人分析預計下週舉行的川習會。

林洋表示，她不認為中方在參加這次會議時會覺得，只要能給川普一份龐大的投資協議，川普就會拿台灣來交換，「希望他們沒這麼天真」。她也不認為，川普會拿台灣來交換。

林洋觀察，川普確實將經濟視為會談的優先事項，另外還有伊朗問題，中國則想把台灣議題帶進來，「但這3個議題彼此之間不一定可以互相交換」。至少就美國角度而言，這是3件獨立事情，彼此之間並沒有連結。

曾於拜登及川普任內擔任美國駐馬來西亞大使的凱根也說，川普對自己和習近平的私人關係極具信心，並希望展示自己有能力利用這段關係，為美國爭取到實質利益。

凱根表示，根據他的經驗，川普不太可能會為了換取其他事物而犧牲與台灣有關的美國利益。

有關美國對台軍售，林洋表示，預期中方將會再次提起這個議題，但她認為，川普明白，台灣對中國來說是重要議題，他同樣清楚，對台軍售對台灣國防至關重要，同時也對美國經濟和國防企業有利。

因此，她認為，川普不太可能拒絕軍售。川普或許能感覺到若在美中領導人峰會之間出現一筆大規模軍售，北京可能會對峰會感到猶豫，但儘管美國去年底宣布大規模對台軍售，5個多月後，川普仍預計將訪問中國；在川普2.0時期，尚未看到美國大規模對台軍售阻礙美中領導人會面的情況。

林洋還說，如果台灣能夠通過國防特別預算，川普目前所持的對台立場可能會被強化許多。

此外，林洋預測，習近平和川普會面時可能會暗示川普應該更改有關台灣的措辭，做出美國「反對」台灣獨立的聲明。美國過去一貫立場是「不支持」台獨，從「不支持」改成「反對」將是非常關鍵的轉變。

她指出，另一個可能性則是建議川普做出支持「和平統一台灣」的表述，美國政府過去的說法是支持「和平解決」台灣議題，並反對任何一方單方面改變現狀。中方也可能會利用這次會面，以及川習兩人今年接下來可能還會進行的3場會晤，向美方表達「允許台灣總統賴清德過境美國不符合美國利益」。