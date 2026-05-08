快訊

3關鍵因素催化 大批南韓青年「投奔」日本

日職／徐若熙有明確問題需解決 軟銀投教稱「不排除花較長時間」：先在二軍出賽

愛爾麗偷拍案 網狂讚吹哨者「一篇文章扳倒一家企業」

聽新聞
0:00 / 0:00

川習將會 分析：川普不會拿台交換、軍售對台美有利

中央社／ 華盛頓7日專電

全球矚目的川習會預計下週登場，美學者今天表示，不認為美國總統川普會為了和中國的投資協議就拿台灣做交換；另外，北京可能會提出美對台軍售議題，但川普明白，軍售不僅對台灣國防重要，也對美國經濟和國防企業有利。

川普（Donald Trump）預計5月14日至15日訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本週稍早回應媒體提問表示，他確定台灣將是川習會討論的議題之一。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉辦線上簡報，由CSIS中國實力計畫（China PowerProject）主任林洋（Bonny Lin）、資深顧問凱根（Edgard D. Kagan）等人分析預計下週舉行的川習會。

林洋表示，她不認為中方在參加這次會議時會覺得，只要能給川普一份龐大的投資協議，川普就會拿台灣來交換，「希望他們沒這麼天真」。她也不認為，川普會拿台灣來交換。

林洋觀察，川普確實將經濟視為會談的優先事項，另外還有伊朗問題，中國則想把台灣議題帶進來，「但這3個議題彼此之間不一定可以互相交換」。至少就美國角度而言，這是3件獨立事情，彼此之間並沒有連結。

曾於拜登及川普任內擔任美國駐馬來西亞大使的凱根也說，川普對自己和習近平的私人關係極具信心，並希望展示自己有能力利用這段關係，為美國爭取到實質利益。

凱根表示，根據他的經驗，川普不太可能會為了換取其他事物而犧牲與台灣有關的美國利益。

有關美國對台軍售，林洋表示，預期中方將會再次提起這個議題，但她認為，川普明白，台灣對中國來說是重要議題，他同樣清楚，對台軍售對台灣國防至關重要，同時也對美國經濟和國防企業有利。

因此，她認為，川普不太可能拒絕軍售。川普或許能感覺到若在美中領導人峰會之間出現一筆大規模軍售，北京可能會對峰會感到猶豫，但儘管美國去年底宣布大規模對台軍售，5個多月後，川普仍預計將訪問中國；在川普2.0時期，尚未看到美國大規模對台軍售阻礙美中領導人會面的情況。

林洋還說，如果台灣能夠通過國防特別預算，川普目前所持的對台立場可能會被強化許多。

此外，林洋預測，習近平和川普會面時可能會暗示川普應該更改有關台灣的措辭，做出美國「反對」台灣獨立的聲明。美國過去一貫立場是「不支持」台獨，從「不支持」改成「反對」將是非常關鍵的轉變。

她指出，另一個可能性則是建議川普做出支持「和平統一台灣」的表述，美國政府過去的說法是支持「和平解決」台灣議題，並反對任何一方單方面改變現狀。中方也可能會利用這次會面，以及川習兩人今年接下來可能還會進行的3場會晤，向美方表達「允許台灣總統賴清德過境美國不符合美國利益」。

川習 川習會 川普

延伸閱讀

美前國防官員薛瑞福研判 川普將聚焦經貿議題

川普為何急與伊朗停戰？前美官員：不想以「懇求者姿態」面對習近平

川普對伊朗也能讓步 台灣危險訊號

川習會是否提及台灣？陸外交部：台灣議題是中美關係政治基礎

相關新聞

政府令具結無陸戶籍 吳昆財拒填：政府把軍公教當賊

在陸委會主導下，行政院人事總處要求公教人員每半年要填寫一次未在中國大陸設籍等具結書，近期更要求不具結即無法進用、調任。去年曾公開拒填的嘉義大學歷史系教授吳昆財怒批這政策將全體軍公教人員當成賊來看，毫無

人事總處發函 公教人員未具結無陸戶籍不進用

銓敘部去年底發函給全國各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年五月底及十一月底填寫一次，引發公務員反彈。立委接獲公教人員陳情，上月底接獲行政院人事總處公文，明文揭示若不具

新聞眼／要求具結無陸戶籍…賴政府凌駕法律 失公務員向心力

人事行政總處配合陸委會指示，今年起全面推行軍公教「常態化、制度化查核」，若未完成相關具結，將不得進用或調任。這項措施的出發點不難理解，但問題是，強制具結已經是於法無據，如今更直接連結不予進用，根本是以

惡魔總監也擋不住 貝佐斯用資本改寫時尚圈遊戲規則

戲如人生。電影《穿著Prada的惡魔 2》延續首集熱度橫掃各地票房後，一年一度的時尚饗宴、紐約「大都會藝術博物館」慈善晚宴Met Gala隆重登場，群星爭奇鬥豔是必備戲碼，真正引人側目甚至反彈的是全球

國防創新小組成立2年創新了什麼？ 學者憂部隊運用

國防部在2年前仿效美國國防部「國防創新單位（Defense Innovation Unit, DIU）」，成立國防創新小組（DIO），最主要目的便是推動引進民間成熟科技產品、加速智慧創新與國防應用。不

【專家之眼】賴總統往返史瓦帝尼 影響內部無關外交

對於賴總統往返史瓦帝尼的討論，多從外交突破或突圍面向展開。然而，在據傳中共僅對航道最後途經三國施壓前提下，認真檢視所謂的突「圍」，到底是突哪裡的「圍」？突破又是突破哪個部分？應該好好思索一下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。