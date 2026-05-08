【專家之眼】賴總統往返史瓦帝尼 影響內部無關外交

對於賴總統往返史瓦帝尼的討論，多從外交突破或突圍面向展開。然而，在據傳中共僅對航道最後途經三國施壓前提下，認真檢視所謂的突「圍」，到底是突哪裡的「圍」？突破又是突破哪個部分？應該好好思索一下。

綠營最初對此行的期待，可追溯賴出訪被拒前放出的訊息：據媒體透露，當時賴總統如能成行，將會發表演說，向與會的非洲各國政要及部族領袖闡述台灣走向世界的堅定立場及與非洲國家的願景，在中國積極擴張非洲版圖，甚至發動認知作戰抹黑台灣之際，再次彰顯台灣的主體性與價值，高度挑戰中方長期輸出的「一中論述」。

上述訊息著眼於針對中共壓力的直接還擊，讓已經很久沒見到台灣領導人的非洲朋友聽聽不同說法，如能成功，可算是某種程度的外交突破。然而，綜觀賴此行並未挑戰中共長期輸出的「一中論述」，只在破壞我方與史國建交的一中論述，這是對內突「圍」。

之所以如此主張，理由如下：首先，除了我邦交國，賴並未與非洲其他各國政要領袖會面，更別提有機會發言挑戰中共論述，唯一有的國際場景，是史王把之前參與慶典的國際級表演團隊，從南非再邀回史瓦帝尼演出，讓賴觀賞劇場文化表演。即便他演講詞終究提及了「新兩國論」內容，但有誰聽到了呢？

其次，賴與史王見證《中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。由總統府釋出照片及演講影片來看，聯合公報封面上寫的是中華民國。這符合我與史國建交的一中論述，而非中共所說的「一中論述」。在史國並未挑戰我長期論述前提下，中華民國總統發言與外交部文書卻是在國號後面自由加字。這主要著眼於突破「自己」國家長期主張，並非挑戰中共。

第三，台灣往返史國經過不只三個飛航情報區，中共真的想「圍」，能施力的點可多了，但目前沒有更新的打壓訊息。而面對中共固定招數，賴的去程遮掩就不說了，返國時是由史國副總理以特使身分陪同專程護駕，路線也沒有挑戰飛越據說中共有施力的馬達加斯加與模里西斯的飛航情報區，並在起飛不久後，關掉廣播發射器，隱匿航蹤。

史國副總理為何來回陪同？官方說法一定是在乎與中華民國邦交，而航程既然沒有挑戰中共，自然也說不上突「圍」。也就是說，賴此行沒有試圖對抗中共論述，最多就是在本來就支持我一中論述的場子裡取暖；或者說，他的「突破」根據中華民國與史國的邦誼，雖然立基於中華民國給的好處，賴政府卻是反過來倒打中華民國一耙，搞他自己想要的名稱把戲。

總結言之，賴政府在去之前，有心挑戰中共論述，還隱含獨派長期以來覺得中華民國招牌沒用，換個名稱可以通行無阻看法，但受挫之後，隨即低調以對，在中華民國同溫層內取暖，不敢再大放厥詞，問題是賴政府對外不行，卻把精神用於對內，在承認中華民國的國家裡自由加字改國號，賴的突圍，就只是在鬆動我方一中原則精神而已。這無助於外交，僅是繼續深化了台灣內部的認同分歧。這種「外交」活動，不用再來了吧。