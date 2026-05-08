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軍公教不得持陸證件未具結不得進用？陸委會：僅初任、調任者須辦理

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導

政府自2026年起推動軍公教人員常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件。有大學老師反映，收到校方通知要求儘快完成切結，否則將列冊呈報教育部。陸委會回應，查核措施措施符合法律任用規定，且只有「初任、調任」者才須辦理查核作業，目前絕大多數的軍公教人員都不需再辦理查核。

政府推動常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定之情況，並已於2026年1月1日正式施行。

有函文指出，未完成具結未在陸設籍、領有中共身分證、定居證、護照者，不得進用或調任。有大學老師反映，收到學校人事室公文，要求儘快切結沒有在中國大陸有戶籍、身分證、護照或居留證，若是不切結，將被呈報校長，然後列入名單送到教育部列管。

陸委會說明，依現行兩岸條例規定，國人若取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。政府常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，都確實符合法律任用規定。

陸委會進一步表示，相關作業自2026年1月1日起即已正式施行，而且只有「初任、調任」者，才須辦理查核作業，目前絕大多數的軍公教人員都不需再辦理查核。

陸委會說明，依公務人員任用法第4條、第28條，公務人員任用法施行細則第3條，教育人員任用條例第3條，國防法第5條等法令，均明文規定各機關於任用前應辦理查核。當事人如不配合查核，各用人單位即無法確認進用人員是否符合法令，自然無法辦理後續銓審、聘用、續聘或改聘等相關作業。

陸委會強調，自常態化、制度化查核推動迄今，相關人員均積極配合。軍公教人員配合查核工作，是依法行政，也為維護國家安全貢獻一分心力，更可提升人民對公務體系的信賴。

另外，關於陸委會去年初會同多個部會，針對領取大陸證件對現職軍公教核心人員進行專案查核，陸委會當時表示當事人如拒絕配合本次專案清查具結，政府不會作為懲處依據。陸委會也回應，2025年辦理的「專案查核」早已於去年6月底完成，當時未配合專案清查者，政府沒有進行任何懲處。

實際上，陸委會去年8月發布新聞稿時也有提到，政府從2026年起推動常態化、制度化查核，軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業等相關方式處置。

軍公教 陸委會 中共

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