要公教切結無陸戶籍…白委：賣台不需陸身分證 多少共諜是民進黨？

人事總處要求公教人員簽署「未在大陸設籍、領有中共身分證」切結書，國民黨立委李彥秀表示，民進黨根本知法違法、意識形態治國，如果擅自規定公教人員「不具結」未在中國大陸設籍將影響進用與調任，人事總處不僅於法無據，更是嚴重侵害憲法保障的工作權。

李彥秀質疑，民進黨難道忘記共諜就在總統府、部長辦公室及民進黨中央，綠營民代在對岸養小三，家族大賺紅錢，根本就是「共諜窩」，卻反過來質疑公教人員的忠誠，這才是台灣最大危機。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，政府除把手伸向陸配，現在就連公務員、教師也不放過，竟要求他們簽署各種切結書，甚至傳出不簽就可能被列管影響調任，民進黨最擅長製造社會對立、撕裂族群。

陳清龍說，請民進黨放過第一線教師，「真正要賣台、當共諜的人，根本不需要拿中國身分證」，看看這幾年爆出的共諜案，有多少是民進黨自家人？民進黨嘴巴喊抗中保台，實際上卻是「共諜在身邊，人民被清算」。