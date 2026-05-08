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要公教切結無陸戶籍…學者：政府要把兩岸切得很乾淨

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
中山大學特聘教授張其祿認為，政府要求公教切結「未在大陸設戶籍」，政治意涵很大。 圖／聯合報系資料照片
中山大學特聘教授張其祿認為，政府要求公教切結「未在大陸設戶籍」，政治意涵很大。 圖／聯合報系資料照片

針對人事總處要求公教人員具結「未在大陸設籍、領有中共身分證」，學者專家秉持不同意見。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，政府就是要把兩岸切得很乾淨，「政治意涵很大」；成功大學政治系教授王宏仁則說，非常時期須有特殊考量，然而並未涉及刑罰或強迫，所謂欺負軍公教有點小題大作。

張其祿受訪時質疑，此舉的政治意涵很大，政府就是希望把兩岸切得很乾淨，「重點在於是否有辦法有效查核？政府的相關配套措施又是什麼？」

張其祿說，從民眾黨前立委李貞秀案件以來，足見我國法治並未規範得很完善，政府當然可以藉此無限上綱，但是未來可能產生諸多矛盾，即便政黨輪替也會持續衍生，政府當然有行政權這樣做，然而遇到法理上的爭議時，到時候是否要由政府負責？

王宏仁表示，政府擔心對岸滲透問題，特別是軍公教族群，因為他們在政府機構算是中堅份子，對岸當然會想要透過不同管道收買，「這是一個非常時期的考量，政府當然會有自己的道理」，至於在執行方面是否有過度，當然也有可以討論的地方，但是相信都是基於國家安全的考量。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，從陸配擔任公職，現在變全國性普查，儘管政府未必違法，但就是不信任公務員，「要求他們自清的切割，只為達成主管機關的政治目的。」

軍公教 李貞秀 兩岸 公務員 張其祿

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