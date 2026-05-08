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新聞眼／要求切結無陸戶籍…賴政府凌駕法律 失公務員向心力

聯合報／ 本報記者鄭媁
政府公教人員。圖中人物與新聞無關。 曾原信
政府公教人員。圖中人物與新聞無關。 曾原信

人事行政總處配合陸委會指示，今年起全面推行軍公教「常態化、制度化查核」，若未完成相關具結，將不得進用或調任。這項措施的出發點不難理解，但問題是，強制具結已經是於法無據，如今更直接連結不予進用，根本是以行政命令凌駕法律之上，更已侵犯憲法所保障的工作權。

對於要求公教人員要強制具結無大陸證件，儘管銓敘部援引「公務員任用法」第廿八條及「兩岸人民關係條例」相關規定，強調於法有據；但規範對象指的是「實際上在大陸領有戶籍或護照者」，而非「尚未簽署切結書者」。前者是對違法事實的制裁，後者是對行政程序未完成的懲處。以行政手段將「未具結」等同於「具有忠誠疑慮」，不僅擴張解釋，更在法理上站不住腳。

更何況，公務員任用法中有哪一條，規定公務員須填寫相關切結書，甚至還連結到公務員任用及派任？

再者，切結書沒有法律效力，無法阻止意圖違法的人，實質效益令人存疑，而清白的公務員卻要承受被預設為潛在嫌疑人的屈辱。以「全面具結」去因應「個案風險」，不僅比例原則嚴重失衡，更透露出政府對整體軍公教族群的不信任，也難怪公教人員深感被羞辱。

人事長蘇俊榮去年三月才在立法院說，反彈非常少數，而且這不是用抓的，而是鼓勵大家誠實申報。「這就像銀行要填個資保護宣告的觀念一樣，不要汙名化，如果不填也沒處罰。」

然而，銀行要求填寫個資保護宣告，客戶若拒絕簽署，頂多影響特定服務的申辦，不會列入黑名單。現實中的公務員若拒絕具結，卻面臨職涯發展受阻的威脅，兩者本質顯然不對等。無論包裝得多具有程序性，骨子裡仍是有罪推定的思維邏輯，無疑打擊軍公教士氣。

誠然，政府對國家安全的把關責任不可輕忽，並非以大網捕小魚、讓全體軍公教集體自證清白，更何況根本依法無據，若有公務員真的因此無法被任用或是調派，大可打行政訴訟。

政府是軍公教的雇主，有一個把所有員工當小偷、潛在間諜的老闆，員工心裡作何感想？他們對公司會有向心力嗎？

軍公教 陸委會 公務員 銓敘部 兩岸人民關係條例 大陸

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