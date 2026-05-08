政府令切結無陸戶籍 吳昆財拒填：政府把軍公教當賊

在陸委會主導下，行政院人事總處要求公教人員每半年要填寫一次未在中國大陸設籍等具結書，近期更要求不具結即無法進用、調任。去年曾公開拒填的嘉義大學歷史系教授吳昆財怒批這政策將全體軍公教人員當成賊來看，毫無行政效益，更是對公務體系人格的高度羞辱，猶如王朝滅亡前的「末日景象」。部分基層公務員則認為無聊荒謬「真的侮辱人」，「填假訊息也很難查」，實質意義不大。

吳昆財說，政府依行政職權隨時可查核，硬性規定一年查兩次，淪為形式主義干擾。應控方負責舉證，政府卻要求軍公教主動具結證明沒設籍大陸，等同要求公務員「每半年就要證明一次自己不是小偷」，完全違反「不自證己罪」法律精神，是對公務員誠信的質疑，逼迫公職人員每半年進行一次無意義的自白。

吳昆財不滿：公務員打心底不會服從

吳昆財批評這種制度化查核代表政府對全體軍公教人員的高度不信任，政府是將「不是朋友就是敵人」的二分法強加在公務體系，把原本對國家忠誠的人當成潛在的賊或共諜，會讓公務員打從心底不願服從。

吳昆財也擔憂新制將具結與考選任用資格掛鉤，將對有意投入公職的青年產生心理壓力或寒蟬效應，「許多優秀人才因不想被政府整天當賊監視、不願被扣上身分忠誠的帽子，選擇遠離公職體系」。

他還反問，公務員與教職員到美、法等國家都不必如此繁瑣登記，為何偏對領土主權涵蓋的大陸地區採取這種鎖國式的封閉查核？這只會讓台灣向全世界最大的市場封閉，將優秀的人才與經驗往外推。

對此項查核，吳昆財展現拒不妥協態度。他說，大學教授適用大學法與大學自治，管轄權在教育部非人事行政總處，「教職員非隨人事總處指揮的棋子」。

「若全台幾百萬名軍公教人員同時具結在大陸有戶籍，政府要如何處罰？」吳昆財說，當政府已失去理智，試圖用行政權力箝制思想檢查，民眾與知識分子自然會發起各種形式的抵抗，若不撤回這種不合情理的查核計畫，只會讓公務體系尊嚴蕩然無存。

基層公務員說：填假訊息難查證 多此一舉

台中吳姓公務員說，公務員本就不能在大陸設籍或領身分證等，再簽切結書是多此一舉，近年政府為了讓公務員表現「忠誠度」，發出一些荒謬的命令，讓人心裡不舒服；桃園黃姓公務員表示，連最基本的信任都要反覆證明，是否有必要？連未涉國安機密的人員也要宣示忠誠，有殺雞用牛刀的感覺，科技大廠工程師才是台灣的命脈，是否也要一起列管以確保國安呢？

高雄一名公務員認為，政府只針對中國大陸是很無聊的舉動，若有心欺瞞，可以填假訊息，政府也很難追查，實質意義不大。