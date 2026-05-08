人事總處發函 公教未具結無陸戶籍不進用

銓敘部去年底發函給全國各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年五月底及十一月底填寫一次，引發公務員反彈。立委接獲公教人員陳情，上月底接獲行政院人事總處公文，明文揭示若不具結則無法進用或調任，甚至還被主管機關列管。立委批評，人事總處配合陸委會，將不具結後果，連結到對公務員進用、調任是於法無據。

全國公務員協會前理事長李來希說，政府正透過升遷與調職作為壓力門檻，強制要求在職公務員簽署相關文件或配合限制，若不從則恐影響考績及生涯發展。政府過去僅以「默契」規範，現已轉為正式公文強制執行，已嚴重侵害憲法保障的人民服公職與選擇職業自由。

去年親綠網紅拍攝統戰紀錄片，聲稱有數十萬台灣民眾領有大陸身分證，陸委會展開清查，最後僅找到個位數領有大陸身分證的民眾；陸委會並與其他部會專案查核六十多萬名軍公教核心人員是否領取大陸證件，去年十月宣布自今年展開「常態化、制度化查核」，以每半年為期實施督考、彙總一次辦理情形。對於不配合者，政府將列出不聘任等處置「建議」。

公務員去年底均已被要求填寫具結書，上月底，人事總處再次發文給各機關，要求在五月底具結沒有在中國大陸有戶籍、身分證、護照或居留證，若無具結者，無法進用或調任，再度引發爭議。

公教陳情 不切結送列管

國民黨立委翁曉玲接獲公教人員陳情，對方表示再次接到學校人事室發文，要求盡快切結沒有在中國大陸有戶籍等，若是不切結，先是呈報校長，並列入名單送到教育部列管，批評「陸委會、教育部太亂來，怎麼可以強迫我去保證自己沒做過的事？」

翁曉玲指出，她去年曾質詢人事長蘇俊榮，如果公務人員未簽署查核切結書，是否會有不利後果？當時人事長明確表明，公務人員若未具結，不會有任何不利的影響，也不會懲處。沒想到事隔一年，人事長打臉自己，配合陸委會，將不填具結書連結到對公務員進用或調任，她質疑根本於法無據。

公教人員向立委陳情，行政院人事總處公文明文揭示若不具結無設籍、領陸方身分證，無法進用或調任，甚至還被主管機關列管。記者邱德祥／攝影

立委批踐踏軍公教尊嚴

翁曉玲批評，陸委會、人事總處，為防堵極少數個案，要求全體軍公教，不分階級和工作性質，一律簽署切結書，此等作法，就是先推定所有軍公教人員都有可能是共諜、會叛國，要自證忠誠、沒違法，是踐踏軍公教的尊嚴。

銓敘部長施能傑昨天在立院答詢表示，依照兩岸人民關係條例，若在中國大陸領有戶籍或護照，不得擔任公務員，並說現在對中華民國國籍以外的其他國籍或相關查證，都是用具結方式，包括美國籍也是一樣，這是行政上的方式，「倒不是推定，而是程序要求」。

陸委會：只限初任、調任

陸委會強調，軍公教人員配合查核工作，是依法行政，也為維護國家安全貢獻一分心力，更可提升人民對公務體系的信賴。政府常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，都確實符合法律任用規定。

陸委會說，相關作業自今年一月一日起已正式施行，只有初任、調任者，才須辦理查核作業，目前絕大多數的軍公教人員都不需再辦理查核。