立院否決人事案 徐錫祥仍代理檢察總長

賴清德總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，遭立法院封殺，總統府發言人郭雅慧昨日表示，賴總統對此結果深表遺憾，為避免影響該署業務運作，賴總統將據行政院呈報，依例指派代理人選。法務部昨天下午已收到總統府指派徐代理檢察總長的公文。

前檢察總長邢泰釗任期至五月七日，今日徐錫祥開始代理檢察總長職務。徐錫祥成為第一個遭到國會否決、卻仍由總統指派代理檢察總長的檢察官，引發極大爭議，除欠缺正當性，領導威信也受挑戰。

徐錫祥的人事案雖遭立法院否決，但法務部早在今年二月即布局，調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量徐若未能獲立院同意，仍可由主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。

邢泰釗昨卸任前發表約七百字聲明，提及「三中案」指該案經過台北地檢署起訴後，相關不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近廿四億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值，無法估計。邢說，擔任檢察官公職近四十年，始終秉持法律確信，依法獨立行使職權，一路走來，或有不同評價，惟無愧於心。