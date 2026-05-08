聽新聞
0:00 / 0:00

立院否決人事案 徐錫祥仍代理檢察總長

聯合報／ 記者張文馨蕭雅娟王聖藜／台北報導

賴清德總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，遭立法院封殺，總統府發言人郭雅慧昨日表示，賴總統對此結果深表遺憾，為避免影響該署業務運作，賴總統將據行政院呈報，依例指派代理人選。法務部昨天下午已收到總統府指派徐代理檢察總長的公文。

前檢察總長邢泰釗任期至五月七日，今日徐錫祥開始代理檢察總長職務。徐錫祥成為第一個遭到國會否決、卻仍由總統指派代理檢察總長的檢察官，引發極大爭議，除欠缺正當性，領導威信也受挑戰。

徐錫祥的人事案雖遭立法院否決，但法務部早在今年二月即布局，調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量徐若未能獲立院同意，仍可由主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。

邢泰釗昨卸任前發表約七百字聲明，提及「三中案」指該案經過台北地檢署起訴後，相關不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近廿四億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值，無法估計。邢說，擔任檢察官公職近四十年，始終秉持法律確信，依法獨立行使職權，一路走來，或有不同評價，惟無愧於心。

邢泰釗 郭雅慧 徐錫祥

延伸閱讀

法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

確定了 立院封殺徐錫祥任檢察總長案 賴總統將指派代理

冷眼集／被否決的人選繼續代理？ 總統傲慢 司法成了犧牲品

立院備詢遭趕出場 胡元輝：未戀棧職務但公共媒體的尊嚴須捍衛

相關新聞

人事總處發函 公教人員未具結無陸戶籍不進用

銓敘部去年底發函給全國各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年五月底及十一月底填寫一次，引發公務員反彈。立委接獲公教人員陳情，上月底接獲行政院人事總處公文，明文揭示若不具

政府令切結無陸戶籍 吳昆財拒填：政府把軍公教當賊

在陸委會主導下，行政院人事總處要求公教人員每半年要填寫一次未在中國大陸設籍等具結書，近期更要求不具結即無法進用、調任。去年曾公開拒填的嘉義大學歷史系教授吳昆財怒批這政策將全體軍公教人員當成賊來看，毫無

新聞眼／要求切結無陸戶籍…賴政府凌駕法律 失公務員向心力

人事行政總處配合陸委會指示，今年起全面推行軍公教「常態化、制度化查核」，若未完成相關具結，將不得進用或調任。這項措施的出發點不難理解，但問題是，強制具結已經是於法無據，如今更直接連結不予進用，根本是以

要公教切結無陸戶籍…白委：賣台不需陸身分證 多少共諜是民進黨？

人事總處要求公教人員簽署「未在大陸設籍、領有中共身分證」切結書，國民黨立委李彥秀表示，民進黨根本知法違法、意識形態治國，如果擅自規定公教人員「不具結」未在中國大陸設籍將影響進用與調任，人事總處不僅於法

要公教切結無陸戶籍…學者：政府要把兩岸切得很乾淨

針對人事總處要求公教人員具結，學者專家秉持不同意見。中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，政府就是要把兩岸切得很乾淨，「政治意涵很大」；成功大學政治系教授王宏仁則說，非常時期須有特殊考量，然而並未涉

軍公教不得持陸證件未具結不得進用？陸委會：僅初任、調任者須辦理

政府自2026年起推動軍公教人員常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件。有大學老師反映，收到校方通知要求儘快完成切結，否則將列冊呈報教育部。陸委會回應

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。