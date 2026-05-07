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賴總統曝史瓦帝尼紀錄影片：台灣走向國際的權利 不因打壓而消失
賴清德總統晚間在臉書分享訪問史瓦帝尼的紀錄影片，他說，無論外在壓力有多大，台灣參與國際社會的權利，不會因打壓而消失；台灣走向世界的決心，也不會因威脅而退讓。
賴總統2日國是訪問史瓦帝尼，5日上午返台。他說，這次出訪史瓦帝尼王國的外交任務，圓滿達成。
賴總統表示，在史瓦帝尼期間，他深刻感受到史國政府與人民對台灣最真摯、最溫暖，也最堅定的支持；國與國之間的友誼，建立在彼此尊重與共同價值之上。當彼此攜手合作，就能為世界帶來更多良善的力量。
賴總統說，這些年來，確實有人試圖孤立台灣、抹滅台灣的聲音，阻擋台灣走向世界。但台灣從不孤單；因為台灣人民始終以善意交朋友、以行動贏得尊重，無論外在壓力有多大，台灣參與國際社會的權利，不會因打壓而消失；台灣走向世界的決心，也不會因威脅而退讓。
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