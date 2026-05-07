法務部收到公文了！總統府指派徐錫祥代理檢察總長 至新總長產生

賴清德總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，遭立法院封殺，總統將據行政院呈報依例指派代理人選。據了解，法務部今下午已收到總統府指派徐錫祥代理檢察總長的公文。

據了解，由於現任檢察總長邢泰釗任期至5月7日，明5月8日徐錫祥開始代理檢察總長職務，但並無3個月期限；「法院組織法」第66條規定，最高檢察署檢察總長因故出缺或無法視事時，總統應於3個月內重新提出人選，經立法院同意任命之，其任期重行計算4年，不得連任。檢察總長提名案遭否決代理，並非是「因故或無法視事」，因此並無3個月代理期限，徐錫祥可代理至新任總長產生為止。

現任檢察總長邢泰釗任期屆滿，徐錫祥雖遭立法院否決，但法務部早在今年二月即有布局，調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量徐若未能獲立院同意，仍可由主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。

最高檢出現代理檢察總長非首例，前檢察總長陳聰明及黃世銘，分別曾於2010年、2014年在任期未滿前請辭，時任最高檢主任檢察官曾勇夫、林偕得曾分別代理總長，2人代理時間均未逾3個月。

徐錫祥5月5日對立院表決結果「沒有什麼想法」，也不願評論，因已無意義，自己隨遇而安。