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質詢遭華視批與事實不符 柯志恩回擊4點謬誤：別當公廣之恥

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／立委柯志恩辦公室提供
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／立委柯志恩辦公室提供

國民黨立委柯志恩今質詢提及，公視旗下TaiwanPlus計畫將辦公室遷往大巨蛋旁的華視總部大樓，質疑租金恐低於市場行情、華視疑似面臨近期財務、營運壓力等，華視則聲明批評柯志恩質詢內容與事實不符。對此，柯志恩國會辦公室反擊，痛斥華視抹黑，應直面財務危機，別當公廣之恥。

柯辦表示，華視今發表聲明指責質詢內容「與事實不符」，但華視此舉若非故意曲解，就是惡意捏造。一個標榜求真求實的公廣媒體，竟然淪為帶頭造謠、混淆視聽的機構，令人深感痛心與遺憾，並指華視聲明有4項謬誤，包括避重就輕，轉移經營不善焦點、規避左手租右手的賤租疑雲、藐視公安及18年虧損35至40億的沈痾。

柯辦說，柯志恩質詢核心，在於華視經營慘澹導致現金流吃緊，甚至須仰賴短期融資借貸才能支應人事行政費用。華視聲明宣稱「薪資按時發放」根本是自說自話、製造煙霧。柯關心的是「財務惡化」的結構性危機，華視卻拿「發得出薪水」來掩蓋借貸度日的事實，難道這就是公廣媒體對財務健全的標準？

柯辦表示，其次是規避賤租疑雲，關於TaiwanPlus洽租華視辦公大樓一事，華視聲明稱「無大興土木之狀況」，是典型偷換概念。柯質詢重點在於TaiwanPlus 是否企圖以62折低價強迫洽租？未來是否計畫在華視9至11樓大興土木？但華視竟以「現在沒動工」來搪塞未來可能的利益輸送，與其轉移焦點，不如確切承諾如何確保資產效益不被特定對象剝削。

另外，柯辦也說，華視承認大樓建物老舊、缺失待改，這代表安全早已亮起紅燈。「補正程序中」絕非違規的免死金牌。身為公廣媒體，不思解決公安隱憂，反而以此作為藉口，簡直視員工與租戶的人身安全於無物。最後，華視也要誠實面對18年虧損35至40億的沈痾，拿出具體的財務改善計畫。

柯志恩 華視 公視

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