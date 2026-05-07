藍綠大戰胡元輝兩度上下台 立委批「國會殿堂公然霸凌文化工作者」

立法院今天審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。會議尚未開始前，立委羅智強先要求公視董事長胡元輝離場，認為立法院已經刪除公視董事會延任條款，他已是公視前董事長，主席羅廷瑋裁示同意，胡元輝離場並表示「尊重立法院的決定」，但也希望立法能夠理解，董事會的延任「是在法理的基礎上，同時也是為了公視發展的一個權益，以及全民的權益所做的作為」。

文化部長李遠隨後在立委柯志恩質詢公視議題時表示抗議，抗議胡元輝被「趕出去」，認為他目前還是公視董事長，「按照財團法人法，他還是公視董事長」。

根據《公共電視法》第2條第2項，公視基金會之成立、組織及營運，除本法另有規定外，適用財團法人法、民法、通訊傳播及其他相關法規之規定。

第7屆董事、監察人依《公共電視法》相關規定及《財團法人法》第62條第1項準用第40條第3項規定，延長執行職務至第8屆董事、監察人就任時為止。

多位綠委質詢時接續開砲，林宜瑾形容「國民黨一大早就對公共電視伸出髒手要癱瘓公視，謀殺媒體獨立的惡意毫不遮掩」，她認為可能是獨裁久了，「或者是跟習近平走了近了，所以法律知識也相當低落。」吳思瑤則說這是「國會殿堂公然霸凌文化工作者」，「拿不下公視就搞垮公視嗎？」

中午立委陳秀寶上場質詢時，點名「公視董事長」胡元輝上台備詢，和台下的立委吳沛憶針對胡元輝是否還是公視董事長，與羅廷瑋爭辯。一方堅持依據財團法人法，公視董事會延長執行職務至第8屆董事、監察人就任時為止；一方則說公視法優於財團法人法，且總統已公告刪除延任條例的公視法。

羅廷瑋強調，開會前已根據程序裁示，但當時無立委表達反對，雙方互指「跳針」。期間胡元輝一度重新回到會場站上備詢台，但羅廷瑋隨即退席宣布休會，胡元輝備詢台上枯等數分鐘，下台後才羅廷瑋才重開會議。

立委吳沛憶質詢時，胡元輝又上台備詢，沒講幾句話，又被羅廷瑋打斷宣布休會，並指民進黨違反剛剛的協商。休息時間兩黨再度協商，會議重新開始。但接著李坤城質詢時，又再度開口邀請胡元輝上台備詢。這次胡元輝還來不及上台，羅廷瑋馬上宣布休息，兩黨再度協商。

下午五時會議終於再度重啟。羅廷瑋上台，先向兩度上台下台的胡元輝表示抱歉「無意冒犯」。他表示，許多人都為胡元輝說話，「但我還是要跟你說聲抱歉，請您體諒我們是依法執行、依法進行，所以無意冒犯。」希望胡元輝體諒他作為立法委員和主席必須依法，「來到立法院我們要認真看待每一個細節。」

羅廷瑋透露還有委員特別提醒是否要「清場」，但他覺得沒有必要，因此讓胡元輝坐在台下，「基本的尊重一定給」。他表示，今天一早在程序發言時，有委員提出胡元輝已非公視董事長應該離席，剛好其他委員沒有表達反對，因此他以主席身分做出裁示。至此今天的文化部預算案審查會議，終於在下午五時左右落幕。

國民黨立委們認定公視第七屆董事會不能延任，因此不讓胡元輝有機會上教委會質詢台，召委羅廷瑋（中）在胡上台後馬上宣布休息。記者曾原信／攝影

國民黨立委們認定公視第七屆董事會不能延任，因此不讓胡元輝有機會上教委會質詢台，胡元輝站在座位前，不知該上還不上。記者曾原信／攝影

立法院教育與文化委員會今天邀請文化部進行業務報告並備詢，公共電視董事長胡元輝（圖）上午遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出委員會，下午返回後，召委羅廷瑋又旋即宣布休息，胡元輝一臉錯愕。記者曾原信／攝影