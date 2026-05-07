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大陸施壓台企解職劉世芳親屬 民進黨：跨境鎮壓再升級

中央社／ 台北7日電
內政部長劉世芳。聯合報記者林伯東／攝影
內政部長劉世芳。聯合報記者林伯東／攝影

民進黨中國部今天說，中國政府施壓台企解職內政部長劉世芳姪子顏文群，中共再度違反文明底線對台灣民眾「跨境鎮壓」，不僅肆意對台企「政治脅迫」，還把施壓對象擴及親友，根本是古代「連坐法」翻版。

新華社報導，中國台企榮炭科技有限公司5日聲明，指4月7日起已解除內政部長劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技與大陸子公司全部職務。

民進黨中國部今天透過臉書發文表示，中共自公布「懲獨22條」、設置「舉報信箱」以來，對台灣的恐嚇施壓就從未停止；如今更變本加厲到認定「一人有罪，牽連親屬」地步，宛如重回中國封建帝王專制時期的「株連九族」，更形同「一夕回到文革時期」。此舉只會讓全世界都看清中共「專制極權」本質，以及毫無文明底線、踐踏普世人權的惡質。

民進黨中國部強調，從中國繼續蟬聯國際人權組織4月報告「跨境鎮壓最嚴重國家」榜首、或近期陸配徐春鶯被揭露「替中共監視在台中配群體」，再到顏文群案例，都可看出中共跨境鎮壓的手段與力度，其紅色恐怖不僅針對中國人民、輸出到香港，現在更想延伸與擴張到台灣民眾，就是想要塑造「人人有罪、人人自危」的恐怖統治氛圍。

民進黨中國部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬；中共從來沒有統治過台灣一天，無論是懲獨22條、反分裂法或任何其他形式的中國惡法，對台灣人都不具有任何的管轄權力。

民進黨中國部表示，中共當局惡意打壓台灣的國際空間、施壓脅迫在中國發展的台企、迫害恫嚇參與兩岸交流的人民，均證明中國就是造成兩岸關係緊張、破壞台海情勢穩定、輸出威權擴張的最大禍源。

劉世芳 中共 民進黨

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