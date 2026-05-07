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政院指桃園也擔心鼠患？蘇俊賓：不必針對單一城市政治操作

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
鼠患問題近期引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，地方常面對囤積屋、環境衛生問題，建議中央建立一致性的法規。圖／行政院提供
鼠患問題近期引發關注，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，地方常面對囤積屋、環境衛生問題，建議中央建立一致性的法規。圖／行政院提供

行政院會今討論鼠患議題，行政院發言人李慧芝會後指出，台北市府代表今日未在院會中針對此議題發言，但桃園市副市長蘇俊賓有表達擔憂。對此，蘇俊賓回應，鼠患是多年的問題，各縣市都存在，許多城市也面對同樣課題，不必針對單一城市放大、甚至政治操作，若認真要解決問題，就應跨部會協調，中央地方一起努力。

「與其拿議題當政治攻防，不如正視問題、解決問題比較實在。」蘇俊賓強調，他今天在院會提出的重點是，都會區的環境衛生問題不是加強清消就能解決，許多汙染的根源缺乏處理的法源，長年無法處理，這些問題包含囤積屋髒亂點、餐飲汙水油脂阻塞溝渠，以及都市地區的流浪動物餵養行為。

蘇俊賓說，這些問題牽涉法規眾多又未臻完備，導致各稽查單位權責不明，且問題存在多年，都會區都有，不是此時此刻才在台北市冒出來，難道台南、高雄或其他都會縣市就沒有同樣問題？他在院會提的3點是要給中央長期建議，若只當成單一城市的一次性議題來處理，並非真正想解決問題的態度。

蘇俊賓強調，他建議中央從源頭找解方，只要求地方加強清消，這件事各縣市本來就都在做，但源頭的汙染源牽涉法規面，中央為何都不提、不願意正視，這才是他的重點所在。

蘇俊賓 李慧芝 行政院

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