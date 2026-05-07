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下鄉宣講挨批濫用行政權輔選 政院否認：說明政策是政府責任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

備戰2026年地方選舉，民進黨啟動「台灣好生活」產業宣講，由內閣團隊領軍，首場選定高雄並由行政院副院長鄭麗君打頭陣。各界關注行政院長卓榮泰的規劃，行政院發言人李慧芝指出，向民眾說明政策是政府的責任，若有行程安排將對外說明。

民進黨「台灣好生活」比照去年大罷免前「人民是頭家」方式，由行政首長利用周末時間下鄉與地方面對面溝通，首場為5月9日在高雄登場，後續台中、嘉義場也將有內閣官員與會。

對於在野質疑濫用行政權輔選，也關注卓榮泰與李慧芝的安排，李慧芝說，向民眾說明政策，讓社會知道政府做了什麼，本來就是政府的責任，也是行政團隊跟大眾溝通很重要的一份工作。

至於卓榮泰行程安排，李慧芝表示，卓揆上任以來不斷前往各縣市視察，說明相關施政方向與政策，近期也前往馬祖、桃園與台中等地，也與中小微企業溝通地方建設相關的政策執行，未來若有行程安排，都將循例向外界公開說明。

行政院 李慧芝 鄭麗君 卓榮泰

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