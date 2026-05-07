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巴拉圭總統來台 府前8日軍禮迎賓...北市警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
北市警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

台巴建交迄今69年，巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國邀請，5月7日至10日率團訪台，賴清德總統預定8日在總統府前以隆重軍禮迎接，並設國宴款待、頒授采玉大勳章，表彰其對台巴邦誼貢獻，為了配合迎賓活動，台北市警中正一分局8日上午將在總統府周邊實施兩階段交通管制，提醒民眾提前改道。

中正一警方指出，為維護活動安全與交通秩序，8日上午9時起將先行實施第一階段管制，包括凱達格蘭大道重慶南路至公園路段雙向封閉；重慶南路一段寶慶路至貴陽街、懷寧街寶慶路至貴陽街路段，也將雙向管制，並封閉衡陽路口部分南向車流。

警方表示，第二階段管制預計自上午10時15分起至中午12時，視現場狀況彈性調整，範圍將擴大至重慶南路一段衡陽路至愛國西路、貴陽街博愛路至公園路，以及寶慶路博愛路至懷寧街等周邊道路。

此外，警方自7日凌晨0時起至8日中午12時止，也將同步管制貴陽街一段重慶南路至公園路段南北側公有汽、機車停車格，禁止停放車輛。

警方提醒，活動期間周邊公車路線將配合改道，民眾可向台北市公共運輸處或各公車調度站查詢相關資訊，警方也將透過警廣即時播報路況，呼籲駕駛人避開管制區域、配合現場交管措施，多利用大眾運輸工具，以免耽誤行程。

巴拉圭 總統府 交通管制

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