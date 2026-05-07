檢察總長邢泰釗7百字卸任聲明 獨立行使職權、未負人民所託

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期迄今，任檢察官公職近40年，滿懷感謝發表約7百字卸任聲明，他提及近日媒體報導評論與事實有落差，其中三中案相關不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近24億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值，無法估計。他也表示，始終依法獨立辦案，無愧於人民所託。

總長卸任聲明如下：

時光荏苒，任期至此，心中滿懷感謝。回顧這段歲月，承蒙歷任長官的提攜與指導，以及全體檢察同仁、行政夥伴一路上的支持與協力，使各項檢察工作得以穩健推展。司法工作從來不是一人之力所能完成，而是無數堅守崗位者共同信念與努力的累積！能與大家並肩同行，為守護法治、維護社會公平正義共同奮鬥，是本人莫大的榮幸。

此外，任職期間偵辦各項案件，亦感謝社會各界與媒體朋友長期以來的關心、監督與批評指教。民主法治社會中，公共事務本應接受檢驗與討論，相關意見均為司法持續精進的重要參考。

惟近日有報導與評論內容，或因資訊來源、觀察角度不同，與實際情形未盡一致。比如有個別媒體提及三中案，實則該案經過台北地檢署起訴以後，相關不法利得及物品已陸續返還國庫，目前總價值高達近24億元，對國家實質利益及無形文化資產的價值，無法估計。檢察官起訴該案，符合社會公平與正當性無庸置疑。另有關向心、龔青夫婦部分，該案國安法、洗錢部分均非於本人擔任台北地檢署檢察長任內偵結，本人未經參與，報導內容易生誤導，尚請國人明察。

本人任檢察官公職近四十年，始終秉持法律確信，依法獨立行使職權，無論面對何種案件與壓力，皆以維護法治、守護公平正義為念。一路走來，或有不同評價與聲音，惟無愧於心，自問未負人民所託，相信社會自有公評，亦相信國人能以理性與客觀態度加以判斷。

面對未來，深信檢察體系仍將秉持專業、良知與勇氣，持續回應人民對司法的期待，也期盼各界持續支持司法，讓法治精神得以穩健前行。謹在任期最後一天，向所有曾經給予支持、包容與鼓勵的長官、同仁及各界先進，致上最誠摯的感謝與敬意。願法治長存，司法永續精進！

最高檢察署檢察總長

邢泰釗