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國安局：高德地圖具資安問題 回傳使用者個資到中國

中央社／ 台北7日電

中國高德地圖APP涉資安疑慮，數發部日前禁止政府機關使用。國安局蔡明彥今天說，國安局對高德地圖進行檢測，15項檢測項目，有9項資安問題，包括收集通話內容等個資回傳到中國伺服器等，即便關掉APP也會持續傳送資料到中國。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分；民眾黨立委王安祥質詢時，關切高德地圖資安議題，詢問國安局是否做分析。

蔡明彥表示，數發部已請資安院進行資安檢測，據了解將在下個月提出公開報告，國安局也曾針對高德地圖做內部檢測，15項檢測項目，9項有資安問題。

蔡明彥指出，高德地圖會持續收集用戶通訊錄、通話內容、即時影音視訊，更重要的是會回傳資料到中國伺服器，即使使用者把高德地圖APP關掉後，高德地圖仍會繼續傳送相關使用者個資到中國伺服器，所以高德地圖確實存在比較高的資安風險。

蔡明彥表示，也許其他外國製APP也會有資訊收集，但是沒有像高德地圖，資訊會跟第三方分享，這部分確實存在蠻嚴重資安狀況。

蔡明彥指出，高德地圖在與用戶協定中，也特別強調會回傳給第三方，而中國國安法制，會要求中國籍企業必須要分享所有企業資訊，或是用戶資訊，所以這部分確實存在比較嚴重的資安、國安疑慮。

針對是否將國安局檢測報告公開，蔡明彥表示，由於數發部已經對外說明要進行檢測，所以國安局不會越權，尊重數發部做法，國安局會提供內部調查報告資訊，供數發部參考。

高德 國安局 蔡明彥

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