政院通過土石採取法阻美濃大峽谷再現 柯志恩盼快三讀實施

美濃大峽谷殷鑑不遠，為遏止大規模非法採取土石，行政院院會今通過「土石採取法」第36條修正草案，增訂刑責加重處罰、即時沒入違法工具及確立整復規範。國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩說，院版終於提出兌現承諾，只要能提高嚇阻、加重刑責和罰金，盼趕快三讀通過、公告實施，相信社會都給予支持。

柯志恩曾指出，美濃農地遭盜採砂石，一個又一個大坑滿目瘡痍，但犯罪集團收到的罰鍰只有寥寥25萬元，相對復原的數億元杯水車薪。因此提出3大土石採取法修法訴求，包括重罰惡意盜採、不能只罰人頭、修法要有配套等，要求政院盡快送院版草案進入立法院併案審查。

行政院會今通過院版土石採取法修正案，有三大重點，包括增訂刑責加重處罰，罰鍰上限提高至1000萬元之外，針對意圖營利之違法行為人，增訂處5年以下有期徒刑，並得併科最高5000萬元罰金、即時沒入違法工具，如機械設備及載運車輛等、確立全國統一的整復規範，並規定整復過程不得使用廢棄物，防堵二次汙染。

對此，柯志恩說，4月底經濟委員審查幾位立委提出土石採取法修正，朝野共識就是希望行政院趕快提出院版，今院會通過土石採取法第36條的修正草案，總算兌現承諾。這項修法對以往「裁罰不力」有力回擊，不僅將未經許可採取土石罰鍰上限提高至1000萬元外，針對違法行為人，增訂5年以下有期徒刑，並得併科最高5000萬元罰金。

柯志恩指出，擴大處罰對象，切中盜採集團的利害核心，將地主、僱主與駕駛一併納入裁罰，也能有效解決過去查緝時「抓小放大、人頭頂罪」的困境。只要能提高嚇阻、加重刑責和罰金、且趕快三讀通過、公告實施，相信社會都給予支持。但徒法不足以自行，未來更有賴中央和地方緊密合作，落實執法查緝決心和行動，才能真正守護台灣的國土環境。