民進黨推2026烏貓戰隊 培養年輕女性政治影響力

民進黨性平部7月將舉辦「2026烏貓 oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」，招收60位20歲至35歲的女性參加，規劃「模擬選戰」、「國際交流」、「女路走讀」等課程，培力年輕女性成為推動民主與性平價值的關鍵力量。

民進黨性別平等事務部舉辦「2026烏貓 oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」發布記者會。性平部主任李晏榕、性平部副主任游本明、立委范雲、張雅琳及營隊隊輔蜜莉共同出席，宣布第3屆夏日營隊7月3日至5日於台北登場。

李晏榕指出，今年是民進黨前婦女部主任彭婉如逝世30週年，營隊特別致敬當年「黑貓助選團」勇往直前的精神，並推出腳踩溜冰鞋的新版「烏貓」設計，象徵新世代女性行動敏捷、思想開放。

李晏榕強調，營隊將延續全女性的溫暖支持環境，除邀請基層耕耘的女性地方鄉鎮市長分享經驗，更規劃「模擬選戰」、「國際交流」與「女路走讀」等多元課程，透過實戰演練與跨國經驗分享，培力年輕女性成為推動民主與性平價值的關鍵力量。

范雲說，從大學時期成立女研社至今，培力年輕女性一直是她的志業。政治與生活密不可分，唯有具備性別視角，才能讓平等真正落實。去年她成功推動「地方制度法」修法，將婦女保障名額調整為「任一性別比例不得低於3分之1」，保障女性參政，也讓制度更公平。

以「政治素人」背景踏入國會的立委張雅琳說，「世界不會突然對女性友好，但我們踏出的每一步，都在幫下一個女孩改變世界」。她期待更多女性加入政治場域，打破長期以男性視角為主的政策盲點。

李晏榕表示，營隊將招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性，報名於今天至5月27日，歡迎對公共事務與政治參與有興趣的女性參加，報名連結（ https://reurl.cc/M29mkv ）。