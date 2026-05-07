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北市鼠患藍批綠認知作戰 政院：市民驚嚇「鼠實」願提供協助

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

台北市鼠患議題引發朝野攻防，藍營質疑綠營操作「南鼠北送」，顯為認知作戰。對此，行政院發言人李慧芝7日指出，有注意到很多台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，代表議題明顯「鼠實（屬實）」。環境部說，地方有需要都樂意提供指導，也會關注「鼠類偵防師」成效。

民眾頻反映北市街頭老鼠現蹤，有網友說家人遭鼠咬，更有網友製作通報地圖，更戲稱細這是「安鼠之亂」，但台北市政府也頻頻反擊，指通報量未異常，近日更宣布展開第2次12個行政區大清消，且家戶可申請「鼠類偵防師」協助。

由於今日是行政院會，李慧芝說明，台北市代表並未據此發言，但桃園市代表、副市長蘇俊賓有表達擔憂，政院也注意到地方政府的情況，儘管攸關民眾健康與食安的生活環境維護在權責上屬地方事務，若地方有需求，中央願意提供協助，因為公共衛生沒有中央跟地方之分。

環境部化學署危害控制組長孫忠偉補充，台北市府上周曾拜會環境部，環境部也提供相當多建議，最終指導原則還是「三不政策」，不讓鼠來、不讓鼠住與不讓鼠吃，盼優先採用物理性防治，若不得已需要使用藥劑，除了使用中央核可的鼠藥外，投放時也要遵守注意事項。

孫忠偉說，目前環境部官網已成立「環境鼠害防治」專區，無論北市或其他地方政府有需求，環境部樂意提供指導及協助。

對於北市推出「鼠類偵防師」是否有效。孫忠偉說，中央認同地方政府在實際治理時，應有因地制宜的作法，只要對鼠害防治有幫助，都能給予認同，雖然以往並沒有聽說「鼠類偵防師」，未來會密切觀察後續執行，若實際作法有助解決民眾對鼠害的疑慮，也許可以納入共同執行的方法之一，未來也將請教學者專家討論是否有更好的做法。

李慧芝 老鼠 行政院

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