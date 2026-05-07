顏慧欣案 保訓會：行政院調查報告依法最慢7月出爐

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣傳生前遭遇職場排擠。公務人員保障暨培訓委員會主委蔡秀涓表示，行政院3月27日進行第一次調查小組會議，依法調查時間最長為2個月、可再延長1個月，因此調查報告最晚應該會在7月出爐。

顏慧欣日前因病離世，她擔任副總談判代表時，參與美國對等關稅談判，去年9月下旬因健康因素請假，今年3月初請辭、日前驟逝，後續傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院已邀請外部委員展開調查。

立法院司法及法制委員會今天審查考試院及所屬主管機關115年度中央政府總預算案。

國民黨立委翁曉玲關切，行政院長卓榮泰曾接獲顏慧欣辭職信，是否算知悉霸凌後但未處理，保訓會是否有調查。蔡秀涓表示，若知悉但未處理，可以罰機關首長或應負責者新台幣3萬元至150萬元，若後續如造成其他更嚴重問題，公務人員保障法也有規範懲戒、行政懲處、刑罰等。

蔡秀涓說，依據相關辦法規定，此案經媒體披露後，行政院啟動調查，就保訓會目前掌握，行政院已經開4次調查會議，保訓會也以電話、並發函告知行政院後續正確作法與相關程序；針對機關首長是否知悉沒採取立即或應有的有效措施，保訓會將等機關送回調查報告。

蔡秀涓說，根據公務人員保障法與安全衛生辦法，明確規定機關開始進行調查、首次開會後2個月內要完成調查，但有些案情複雜、例如涉及多人或場域複雜等，最多可以再加1個月，因此最晚3個月內要調查完畢。行政院3月27日開始進行第一次調查小組會議，因此調查報告最晚應該會在7月出爐。

另外，針對前台中市交通局公捷處長張應當因涉性騷女員工遭記2大過免職後，又參加國考分發到交通部高公局，後續經監察院彈劾後才移送懲戒法院審理，懲戒法院日前裁定張應當停止職務，可抗告。

民眾黨立委陳昭姿質詢，現行考績免職仍可到其他機關擔任公務員，是否可以規範將性騷、霸凌等類型犯罪者強制移送懲戒，以及在懲戒處分出爐前停止其報考國考資格。

銓敘部長施能傑答詢時表示，這次修正公務人員考績法草案，有規範只要被免職者，一定時間內不可再任用擔任公務員；至於特定事由是否終身不能擔任公務員，涉及人民服公職權利，要更謹慎討論，且就算送到懲戒法院，也不一定會判決終身不得擔任公務員。

施能傑說，針對是否要暫停其報考國考資格，涉及考選部考選政策，但限制任何國民應考屬於憲法層次、也涉及比例原則問題，可以繼續討論，因為犯罪類型有很多種，社會要有更多共識。