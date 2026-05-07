巴拉圭總統貝尼亞訪台 林佳龍清晨赴機場迎接

外交部長林佳龍7日清晨前往機場，代表總統賴清德與台灣人民，迎接巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）率團訪問台灣。他也在臉書以西文寫下「Hola, Presidente Peña.」（貝尼亞總統，您好）表達誠摯歡迎。

林佳龍表示，去年7月曾率團訪問巴拉圭，拜會貝尼亞總統及巴國多位政要，並實地了解雙邊合作計畫推動情形。此次在台灣迎接貝尼亞總統與訪團，也讓雙方有機會延續去年訪問後持續推進的合作，就未來雙邊交流進一步交換意見。

林佳龍指出，巴拉圭長期支持台灣的國際參與，台灣政府與人民對此深表感謝。此次國是訪問期間，雙方將針對經貿、教育、醫療衛生、科技及智慧交通等合作深入交流。