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立院初審投票年齡下修到18歲 內政委員會建請同步修憲

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會上午邀內政部長劉世芳列席，審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會上午邀內政部長劉世芳列席，審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會今初審通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，將選舉權年齡由現行20歲下修至18歲。為確保選務穩健並避免潛在的違憲疑慮，委員會決議將相關條文的施行日期授權由行政院定之，並通過附帶決議，建請立院修憲委員會同步啟動修憲工程。

內政委員會今進行18歲公民權修法的實質審查。過程中，民眾黨立委許忠信以國際案例指出，讓青年提早參與公共事務是全球趨勢。民進黨立委蘇巧慧林宜瑾則強調，18歲公民權是跨黨派共識，但考量憲法第130條仍存有20歲規定，為避免修法後產生違憲官司導致選舉結果無效，主張採取「施行日期由行政院定之」的彈性做法。

國民黨立委張智倫則表示，目前18歲青年在法律義務上，不論是刑事、民事、稅務或兵役，都已經需要承擔完全責任，但權利部分卻僅能等到20歲才有選舉權，存在權利與義務不相當問題，另建議，立法院設有修憲委員會，若各黨派有共識，應往修憲方向進行，以求早日讓青年行使權利。

內政部長劉世芳會中表示，截至今年12月底，全台18歲至20歲的人口約有41萬7千多人，其中70%集中在六都；另若僅單純修改選罷法而未處理憲法爭議，未來在選舉認定上必定會產生疑慮，且這種疑慮無法僅由行政機關解決，恐須進入司法程序。

中選會則提醒，因涉及投票所設置、名冊編造等選務作業，今年選舉11月28日舉行，8月20日會發布選舉公告，按照現行法規，若法律修正於選舉公告發布後才生效，該次選舉仍需適用舊法。法務部參事謝志明也表示，學界對於18歲公民權是否能「僅透過修法」達成仍有不同見解，最終權責仍專屬憲法法庭。

內政委員會最後採納劉世芳建議，僅針對公民權相關條文，包括公職選罷法第14條、總統副總統選舉罷免法第11條及23條，授權行政院定施行日期，其餘行政程序條文則照舊。

至於修法可能引發的憲法爭議，委員會也通過附帶決議，內容指出18歲公民權為當前世界潮流，立法院對選舉權年齡下修具共識，但18歲公民權涉及憲法第130條的憲法疑義，有待司法院憲法法庭解釋。為避免日後發生憲政爭議，建請立法院修憲委員會啟動修憲工程，同步展開18歲公民權相關修憲工作。

廖先翔表示，全案審查完竣，初審通過，本案後續將擬具審查報告提報院會討論，並交由黨團協商。

立法院內政委員會今初審通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，將選舉權年齡由現行20歲下修至18歲。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今初審通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，將選舉權年齡由現行20歲下修至18歲。記者張曼蘋／攝影

林宜瑾 修憲 蘇巧慧

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