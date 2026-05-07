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公投連署系統建置8年「一片空白」王鴻薇批浪費公帑

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照

國民黨立委洪孟楷等52人提出「鞭刑公投」，引發社會討論。不過國民黨立委王鴻薇卻發現，中選會公投案電子連署系統自2018年建置，每年也編列預算維護，但系統建置至今8年，至今卻沒有任何運作一片空白，質疑中選會浪費公帑。

王鴻薇表示，依選舉罷免法第76條及公職人員公民投票法第9條規定，中選會應建置罷免案及公民投票案電子提議(案)及連署系統，前者電子連署系統仍未上線，後者雖然在2024年4月10日上線，但除了陽春的網頁頁面以外一片空白。

王鴻薇說，相比之下，台北市政府也有建置公民投票提案及連署電子系統，也許提案、連署及成案的案例不多，但仍然可以清楚看到件數、提案內容，看到該系統有在「運作」，而中選會建置的系統卻連基本檢索都沒有，做為中央主管機關不該檢討嗎？

王鴻薇提到，該系統已經建置8年，從建置、檢測、租用到維護將近1500萬。雖然每年編列的預算只有數十萬到數百萬的經費，但這都是民脂民膏，結果這樣的系統有跟沒有一樣，不只讓人傻眼，更讓人錯愕公帑被如此使用。

中選會公投案電子連署系統自2018年建置，並在2024年4月10日上線。圖／擷取自中選會官網
中選會公投案電子連署系統自2018年建置，並在2024年4月10日上線。圖／擷取自中選會官網

洪孟楷 公投 中選會

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