國防特別條例最快8日立院表決 總統府籲川習會前通過院版

立法院長韓國瑜6日召集黨團協商國防特別條例草案，朝野仍未達成共識，由於草案已逾1個月協商冷凍期，最快8日立法院會可表決。總統府發言人郭雅慧7日受訪表示，希望能夠以完整版，行政院所提出的預算，於川習會前順利過關。

有關國防特別條例朝野各版本，行政院版匡列預算金額為新台幣1.25兆元，民眾黨修正版8,000億元、國民黨版則是3,800億元+N。藍委賴士葆則另外於協商時提出+N就是4,200億元，加總起來與民眾黨同為8,000億元。

對此，郭雅慧表示，這幾日美日菲聯合軍演正在進行，國際上日本、菲律賓都持續地在強化國防能力，並且持續關注台灣對於自我防衛能力與國防有沒有強化的決心，這個意志力的展現是國際希望了解的。再加上台灣民意近七成是希望通過國防相關預算，她呼籲立法院當不分藍綠極力促成。

郭雅慧再度提醒，目前不管是3,800億元+N或8,000億元等任何在野黨的版本，其實都完全排除了國防自主，包括無人機等相關產業鏈，這是一大警訊。總統府希望能夠以完整版，行政院所提出的八年1.25兆元，以因應情勢，讓這筆預算順利地過關。

外傳美方對在野黨施壓，郭雅慧則重申，希望強化國防這筆預算，能夠盡速在立法院過關。不要分藍、不要分綠，大家能夠一致地以強化國防做努力，來順利達成目標。她也說，川習會前希望國防特別條例能夠順利地過關。