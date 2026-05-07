快訊

愛爾麗開放退費…律師指不影響被害人提告及民事求償 喊話「別簽1文件」

電梯維修員曝日常「吃早餐到10點、2點回家睡」！同行揭暗黑吸金法：年薪200萬

勞保最高級距10年未調「退休金被偷走」勞長洪申翰回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

被綠轟「認知作戰」操盤手...殷瑋反擊:澄清謠言是認知作戰？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋被綠營議員指是鼠患認知作戰的背後操盤手？殷瑋今天反擊，「如果出來說這件事不對、不是台北的老鼠，卻反而被說『澄清是認知作戰』，人民會看得非常清楚。記者林麗玉／攝影
北市研考會主委殷瑋被綠營議員指是鼠患認知作戰的背後操盤手？殷瑋今天反擊，「如果出來說這件事不對、不是台北的老鼠，卻反而被說『澄清是認知作戰』，人民會看得非常清楚。記者林麗玉／攝影

台北市「老鼠之亂」成政治攻防，北市長蔣萬安昨與環境部長彭啓明隔空交鋒，北市研考會主委殷瑋被綠營議員指是鼠患認知作戰的背後操盤手？殷瑋今天反擊，「如果出來說這件事不對、不是台北的老鼠，卻反而被說『澄清是認知作戰』，人民會看得非常清楚，「該澄清時就澄清，這也是政府應該有的態度。」

殷瑋表示，「南鼠北送」不是他發起，不管老鼠多，還是老鼠少，市政府就是要負起應該要負的責任，就是全力來拚，全力地來滅鼠，這個態度是市府的底線。但現在網路上看到的很多照片、影片，當中有真的，但也有所謂的「南鼠北送」。不然為什麼一開始發起那個「南鼠北送」的側翼已經把文章刪掉？

殷瑋說，這件事情非常清楚，如果有看到不實部分，北市府就要澄清，更重要是拿出政策告訴民眾可以安心，政府努力做事，這才是最重要。殷瑋也提到，更重要是中央政府、衛福部也明白告訴大家，漢他病毒趨勢沒有升溫，不管中央或地方，態度是非常明確且一致，基於理性態度明確把事實資訊告訴大家。

殷瑋 蔣萬安 老鼠

延伸閱讀

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

簡舒培不滿鼠患被指認知作戰 蔣萬安：「南鼠北送」難道不是？

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

綠營轟「鼠類偵防師」新政害市府電話被打爆 蔣萬安反擊了

相關新聞

立院初審投票年齡下修到18歲 內政委員會建請同步修憲

立法院內政委員會今初審通過「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」修正草案，將選舉權年齡由現行20歲下修至18歲。為確保選務穩健並避免潛在的違憲疑慮，委員會決議將相關條文的施行日期授權由行政院

胡元輝遭羅智強「趕出」立院 文化部長李遠抗議「他還是公視董事長」

立法院今天審查115年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案。會議尚未開始前，立委羅智強先要求公視董事長胡元輝離場，認為立法院已經刪除公視董事會延任條款，他已是公視前董事長。胡元輝離場並表示「尊

確定了 立院封殺徐錫祥任檢察總長案 賴總統將指派代理

賴清德總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案，日前遭立法院封殺，總統府發言人郭雅慧今日表示，賴總統對此結果深表遺憾。為避免影響該署業務運作，賴總統將據行政院呈報，依例指派代理人選。

鼠患政治交鋒...藍稱競爭對手是「鼠輩」？蔣萬安反應曝光

台北市「老鼠之亂」持續延燒成政治攻防，並引爆藍綠交鋒。民進黨猛批北市「鼠患」嚴重；國民黨議員也反擊蔣萬安競爭對手才是「鼠輩」。媒體今問蔣，有藍營議員稱您對手是鼠輩，有何看法？蔣萬安聽到問題先露出一個尷

共諜記者到部長外甥丟官 兩岸從政治模糊進入精準打擊

從中天前主播記者林宸佑（馬德）因涉反滲透法遭檢方求刑12年，以及內政部長劉世芳外甥顏文群遭大陸台企解職。這兩件看似不相關案件，實則互為鏡像的指標性案件，不僅是司法與經濟的個別案例，更標誌著兩岸對抗已正

北市鼠患藍批綠認知作戰 政院：市民驚嚇「鼠實」願提供協助

台北市鼠患議題引發朝野攻防，藍營質疑綠營操作「南鼠北送」，顯為認知作戰。對此，行政院發言人李慧芝7日指出，有注意到很多台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，代表議題明顯「鼠實（屬實）」。環境部說，地方有需要都

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。