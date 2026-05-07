被綠轟「認知作戰」操盤手...殷瑋反擊:澄清謠言是認知作戰？

台北市「老鼠之亂」成政治攻防，北市長蔣萬安昨與環境部長彭啓明隔空交鋒，北市研考會主委殷瑋被綠營議員指是鼠患認知作戰的背後操盤手？殷瑋今天反擊，「如果出來說這件事不對、不是台北的老鼠，卻反而被說『澄清是認知作戰』，人民會看得非常清楚，「該澄清時就澄清，這也是政府應該有的態度。」

殷瑋表示，「南鼠北送」不是他發起，不管老鼠多，還是老鼠少，市政府就是要負起應該要負的責任，就是全力來拚，全力地來滅鼠，這個態度是市府的底線。但現在網路上看到的很多照片、影片，當中有真的，但也有所謂的「南鼠北送」。不然為什麼一開始發起那個「南鼠北送」的側翼已經把文章刪掉？

殷瑋說，這件事情非常清楚，如果有看到不實部分，北市府就要澄清，更重要是拿出政策告訴民眾可以安心，政府努力做事，這才是最重要。殷瑋也提到，更重要是中央政府、衛福部也明白告訴大家，漢他病毒趨勢沒有升溫，不管中央或地方，態度是非常明確且一致，基於理性態度明確把事實資訊告訴大家。